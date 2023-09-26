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https://sputnikarabic.ae/20230926/المشروع-12418-زورق-روسي-يدمر-أساطيل-العدو-بصواريخ-موجهة-1081431613.html
"المشروع-12418"... زورق روسي يدمر أساطيل العدو بصواريخ موجهة
"المشروع-12418"... زورق روسي يدمر أساطيل العدو بصواريخ موجهة
تمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، بعضها يعمل تحت سطح الماء مثل الغواصات، بينما تعمل أخرى على سطحه لتنفيذ مهام هجومية أو دفاعية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T20:01+0000
2023-09-26T20:01+0000
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وتمثل زوارق الصواريخ أحد أنواع الوحدات البحرية التي تعمل على سطح الماء، ومنها "المشروع - 12418"، الذي يصنف ضمن زوارق الصواريخ الموجهة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الوحدات البحرية يمكنه العمل في المياه المفتوحة لتدمير:ويعتمد زورق "المشروع - 12418" على محرك توربيني يمكنه من العمل في المياه المفتوحة، بينما يمتلك 3 وحدات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة.المواصفات الفنيةما هو تسليح "المشروع - 12418"؟ولفت الموقع إلى أن زورق "المشروع - 12418" يمتلك أنظمة خاصة بالتشويش على الأهداف المعادية تشمل رادارا إيجابيا لكشف الأهداف الجوية والبحرية، ورادارا خاصا لكشف أهداف السطح، ونظام تحكم في المدفعية وأنظمة حماية إلكترونية ووسائل إلكترونية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230913/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-إي-1080992174.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

"المشروع-12418"... زورق روسي يدمر أساطيل العدو بصواريخ موجهة

20:01 GMT 26.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة
وحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik
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تمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم أنواعا مختلفة من الوحدات البحرية، بعضها يعمل تحت سطح الماء مثل الغواصات، بينما تعمل أخرى على سطحه لتنفيذ مهام هجومية أو دفاعية.
وتمثل زوارق الصواريخ أحد أنواع الوحدات البحرية التي تعمل على سطح الماء، ومنها "المشروع - 12418"، الذي يصنف ضمن زوارق الصواريخ الموجهة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الوحدات البحرية يمكنه العمل في المياه المفتوحة لتدمير:
السفن الحربية.
سفن النقل.
سفن الإنزال.
ويعتمد زورق "المشروع - 12418" على محرك توربيني يمكنه من العمل في المياه المفتوحة، بينما يمتلك 3 وحدات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة.
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المواصفات الفنية

الإزاحة (الوزن): 510 أطنان.
الطول: 56.9 متر.
العارضة (عرض الزورق عند منتصفه): 10.2 متر.
الغاطس: 2.4 متر.
السرعة القصوى: 40 عقدة (نحو 74 كلم/ ساعة).
أقصى مدى: 2300 ميل (نحو 4260 كلم).
أقصى مدة إبحار متصلة: 10 أيام.
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ما هو تسليح "المشروع - 12418"؟

نظام "يوران - إي" الصاروخي المضاد للسفن.
مدفع عيار 76.2 ملم بـ314 طلقة.
مدفعان رشاشان عيار 30 ملم بـ6 سبطانات و8 آلاف طلقة.
12 صاروخ "إيغلا" المضاد للطائرات.
ولفت الموقع إلى أن زورق "المشروع - 12418" يمتلك أنظمة خاصة بالتشويش على الأهداف المعادية تشمل رادارا إيجابيا لكشف الأهداف الجوية والبحرية، ورادارا خاصا لكشف أهداف السطح، ونظام تحكم في المدفعية وأنظمة حماية إلكترونية ووسائل إلكترونية أخرى.
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