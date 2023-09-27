https://sputnikarabic.ae/20230927/ضابط-أمريكي-القوات-الروسية-ستحرق-دبابات-أبرامز-في-أوكرانيا-1081465321.html
ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، منحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة ليُظهر... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T17:52+0000
2023-09-27T17:52+0000
2023-09-27T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "إذا وُضعت دبابات أبرامز في ساحة المعركة، فسيكون الروس قادرين على تدميرها… ما الذي يمكن أن يكون أفضل من إظهار الروس للعالم كله وهم يحرقون الدبابات الأمريكية؟ كم نحن أغبياء لمنحهم 31 فرصة للقيام بذلك".ووفقا له فإن البيت الأبيض يقلل إلى حد كبير من إمكانات الجيش الروسي، معتقدًا أنه ليس لديه ما يعارض "السلاح السحري" الأمريكي.وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن إن أولى دبابات أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. وفي المجمل، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، التي سلح الغرب بها كييف لشن هجوم مضاد، تحترق بشكل جميل.
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
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ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
17:52 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، منحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة ليُظهر للعالم أجمع كيف سيتم تدمير هذه المركبات في أوكرانيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب":
"إذا وُضعت دبابات أبرامز في ساحة المعركة، فسيكون الروس قادرين على تدميرها… ما الذي يمكن أن يكون أفضل من إظهار الروس للعالم كله وهم يحرقون الدبابات الأمريكية؟ كم نحن أغبياء لمنحهم 31 فرصة للقيام بذلك".
وأشار إلى أن الإمدادات الجديدة من معدات الناتو لن تكون قادرة على التأثير على الوضع في مسرح العمليات.
ووفقا له فإن البيت الأبيض يقلل إلى حد كبير من إمكانات الجيش الروسي، معتقدًا أنه ليس لديه ما يعارض "السلاح السحري" الأمريكي
.
وقال: "أفضل نتيجة يمكن أن نأمل فيها هي صراع متجمد ونحاول اللعب بالتعادل، لكن روسيا لا تحتاج إلى ذلك، فهي تسعى فقط لتحقيق النصر".
وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.
ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن إن أولى دبابات أبرامز
ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. وفي المجمل، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، التي سلح الغرب بها كييف لشن هجوم مضاد، تحترق بشكل جميل
.