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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/ضابط-أمريكي-القوات-الروسية-ستحرق-دبابات-أبرامز-في-أوكرانيا-1081465321.html
ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، منحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة ليُظهر... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T17:52+0000
2023-09-27T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "إذا وُضعت دبابات أبرامز في ساحة المعركة، فسيكون الروس قادرين على تدميرها… ما الذي يمكن أن يكون أفضل من إظهار الروس للعالم كله وهم يحرقون الدبابات الأمريكية؟ كم نحن أغبياء لمنحهم 31 فرصة للقيام بذلك".ووفقا له فإن البيت الأبيض يقلل إلى حد كبير من إمكانات الجيش الروسي، معتقدًا أنه ليس لديه ما يعارض "السلاح السحري" الأمريكي.وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن إن أولى دبابات أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. وفي المجمل، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، التي سلح الغرب بها كييف لشن هجوم مضاد، تحترق بشكل جميل.
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: القوات الروسية ستحرق دبابات "أبرامز" في أوكرانيا

17:52 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 27.09.2023)
© AP Photo / Hadi Mizbanدبابة أبرامز الأمريكية
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
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صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، منحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة ليُظهر للعالم أجمع كيف سيتم تدمير هذه المركبات في أوكرانيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "إذا وُضعت دبابات أبرامز في ساحة المعركة، فسيكون الروس قادرين على تدميرها… ما الذي يمكن أن يكون أفضل من إظهار الروس للعالم كله وهم يحرقون الدبابات الأمريكية؟ كم نحن أغبياء لمنحهم 31 فرصة للقيام بذلك".

وأشار إلى أن الإمدادات الجديدة من معدات الناتو لن تكون قادرة على التأثير على الوضع في مسرح العمليات.

ووفقا له فإن البيت الأبيض يقلل إلى حد كبير من إمكانات الجيش الروسي، معتقدًا أنه ليس لديه ما يعارض "السلاح السحري" الأمريكي.

وقال: "أفضل نتيجة يمكن أن نأمل فيها هي صراع متجمد ونحاول اللعب بالتعادل، لكن روسيا لا تحتاج إلى ذلك، فهي تسعى فقط لتحقيق النصر".

مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
24 سبتمبر, 06:08 GMT
وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.

ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن إن أولى دبابات أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل. وفي المجمل، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة.
© Sputnikما الذي يخترق درع دبابة إم1أيه1 أبرامز
ما الذي يخترق درع دبابة إم1أيه1 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
ما الذي يخترق درع دبابة إم1أيه1 أبرامز
© Sputnik
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، التي سلح الغرب بها كييف لشن هجوم مضاد، تحترق بشكل جميل.
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