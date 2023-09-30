عربي
إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/تصويت-ما-هي-خيارات-نظام-كييف-بعد-عام-على-انضمام-4-مناطق-جديدة-إلى-روسيا؟--1081537330.html
تصويت... ما هي خيارات نظام كييف بعد عام على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا؟
تصويت... ما هي خيارات نظام كييف بعد عام على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا؟
يصادف، اليوم السبت، الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:06+0000
2023-09-30T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
العالم
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وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.وفي 30 سبتمبر 2022، وقّع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.برأيك، ما هي خيارات نظام كييف بعد مرور عام على انضمام هذه المناطق الجديدة إلى روسيا؟ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في مناطق عدة على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... ما هي خيارات نظام كييف بعد عام على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا؟

11:06 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة "لا نتخلى عن أناسنا" لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في نوفوسيبيرسك
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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يصادف، اليوم السبت، الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.
وفي 30 سبتمبر 2022، وقّع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.

ووضع نظام كييف قانونا يمنع المفاوضات مع روسيا، الأمر الذي أعاق الوصول إلى حل سلمي للنزاع، وأطلق نظام ما وصفه بـ"الهجوم المضاد" الذي لم يحقق أي هدف من أهدافه على الرغم من زج الكثير من المعدات العسكرية الغربية وضخ مليارات الدولارات الغربية.

برأيك، ما هي خيارات نظام كييف بعد مرور عام على انضمام هذه المناطق الجديدة إلى روسيا؟
عدد الأصوات25
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في مناطق عدة على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
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