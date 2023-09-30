https://sputnikarabic.ae/20230930/تصويت-ما-هي-خيارات-نظام-كييف-بعد-عام-على-انضمام-4-مناطق-جديدة-إلى-روسيا؟--1081537330.html

تصويت... ما هي خيارات نظام كييف بعد عام على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا؟

تصويت... ما هي خيارات نظام كييف بعد عام على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا؟

يصادف، اليوم السبت، الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T11:06+0000

2023-09-30T11:06+0000

2023-09-30T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

استطلاعات الرأي

العالم

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وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.وفي 30 سبتمبر 2022، وقّع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.برأيك، ما هي خيارات نظام كييف بعد مرور عام على انضمام هذه المناطق الجديدة إلى روسيا؟ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في مناطق عدة على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو

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