https://sputnikarabic.ae/20230930/رئيس-الشورى-الإيراني-نظام-بريكس-بي-يحل-محل-نظام-سويفت-1081547199.html

رئيس الشورى الإيراني: نظام "بريكس بي" يحل محل نظام "سويفت"

رئيس الشورى الإيراني: نظام "بريكس بي" يحل محل نظام "سويفت"

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، إن النظام المصرفي "بريكس بي" انطلق وستنضم إيران إليه، في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T18:37+0000

2023-09-30T18:37+0000

2023-09-30T18:37+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن قاليباف، إمكانية استخدام نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية "بريكس بي" بين دول أعضاء مجموعة "بريكس"، بدلا من نظام "سويفت" المعروف في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" سيمنحها فرصة كبيرة للعمل مع الدول الكبرى، مشيرا إلى أن 30% من إجمالي حجم التبادل التجاري لإيران يتم مع دول كبرى مثل الهند روسيا والصين وجنوب أفريقيا، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة.وفي سياق متصل، قال وحيد جلال زادة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إن عضوية بلاده في مجموعة "بريكس" تجسد فشل العقوبات الأمريكية، وأنها بمثابة مسمار في نعش العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب.وأشار البرلماني الإيراني إلى أنه "من المؤكد أن اتفاقيات مثل بريكس التي تسعى إلى تقليص قوة أمريكا في مجال الاقتصاد وإزالة الدولار وتشكيل جبهة الدول المستقلة ضد أحادية الولايات المتحدة يمكن أن تمتد إلى اتساع جبهة المقاومة".وذكر جلال زادة أن "مجموعتي "بريكس" و"شنغهاي" تعتبران جبهة ضد نظام الهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، قد شدد على أن طهران تركز على قضية الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية، وليس مجرد رفع العقوبات المفروضة عليها.وقال الرئيس الإيراني: ويشار إلى أن قمة "بريكس 2023" الأخيرة أعلنت الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للمجموعة ، وهي مصر والإمارات والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، وهي الخطوة التي رحبت بها طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230821/إيران-تؤكد-أهمية-عضويتها-في-بريكس-1080278497.html

https://sputnikarabic.ae/20230825/الرئيس-الإيراني-تصريحات-قمة-بريكس-كشفت-تركيز-دول-أفريقيا-على-حماية-استقلالها-1080421901.html

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