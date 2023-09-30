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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/سلاح-المدفعية-الروسي-يدك-خندقا-وأوكارا-أوكرانية-متخفية-على-محور-سبورنوي-فيديو--1081536516.html
سلاح المدفعية الروسي يدك خندقا وأوكارا أوكرانية متخفية على محور سبورنوي... فيديو
سلاح المدفعية الروسي يدك خندقا وأوكارا أوكرانية متخفية على محور سبورنوي... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي بالقذائف الدقيقة خندقا أوكرانيا ومواقع متخفية تابعة لنظام كييف على محور سبورنوي في دونيتسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:33+0000
2023-09-30T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في تلغرام استهداف سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خنادق وأوكار المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي.ويشاهد وجود خنادق طويلة تم استهدافها بالإضافة إلى مراكز صغيرة متخفية بين الأشجار.وتُظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية التابع للواء 4 من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-لعبة-نظام-كييف-انتهت-بسبب-خطأ-قاتل-ارتكبه-في-تركيا-1081534977.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

سلاح المدفعية الروسي يدك خندقا وأوكارا أوكرانية متخفية على محور سبورنوي... فيديو

10:33 GMT 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceسلاح المدفعية الروسي يدك خندقا أوكرانيا على محور سبورنوي
سلاح المدفعية الروسي يدك خندقا أوكرانيا على محور سبورنوي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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استهدف سلاح المدفعية الروسي بالقذائف الدقيقة خندقا أوكرانيا ومواقع متخفية تابعة لنظام كييف على محور سبورنوي في دونيتسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في تلغرام استهداف سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خنادق وأوكار المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي.
ويشاهد وجود خنادق طويلة تم استهدافها بالإضافة إلى مراكز صغيرة متخفية بين الأشجار.

وكان سلاح المدفعية الروسي قد استهدف، في وقت سابق، بالقذائف مجموعة قوات مشاة أوكرانية في اتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحيّدت معظم أفرادها.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتُظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية التابع للواء 4 من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة أوكرانية.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن قذائف المدفعية استهدفت مجموعة مشاة تابعة للواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 80 في محور كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
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