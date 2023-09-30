https://sputnikarabic.ae/20230930/قائد-البحرية-الإيرانية-جاهزون-لاستقبال-مدمرة-ديلمان-للانضمام-إلى-أسطولنا-1081549349.html
قائد البحرية الإيرانية: جاهزون لاستقبال مدمرة "ديلمان" للانضمام إلى أسطولنا
قائد البحرية الإيرانية: جاهزون لاستقبال مدمرة "ديلمان" للانضمام إلى أسطولنا
شدد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، على أهمية تواجد إيران في القطب الجنوبي بالاقتدار. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال شهرام إيران، انضمام مدمرة "ديلمان" الحديثة إلى القوات البحرية الإيرانية في المستقبل القريب، مؤكدا أنها أحدث من المدمرة "دنا".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن الأسطول 86 الإيراني البحري لم يرتكب أفراده أي خطأ على طول الطريق، مشيرا إلى أنه أثناء توقف الأسطول في البرازيل، أعلن السياسيون والشعب البرازيلي أنهم لم يروا، حتى اليوم، قوات بحرية مثل طاقم هذا الأسطول الإيراني.وقال الأدميرال شهرام إيراني:وكان قائد البحرية الإيرانية قد قال إن "خطتنا في المستقبل هي رفع علم إيران في القطب الجنوبي وننفذ عمل عسكري وعلمي مشترك في تلك المنطقة".وتابع شهرام إيراني: ويوم الخميس الماضي، أوضح الأدميرال شهرام إيراني، قائلًا: "واجهنا مشاكل عندما عزمنا على أن يكون لنا وجود قوي في البحر، وكان ضمن هذه المشاكل هو عدم وجود تجارب سابقة في هذا المجال".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن "إيران استطاعت التغلب على رغبة دول أجنبية كانت تحاول منعها من الوجود في البحار، وتغلبت على تلك العقبة في ذروة المؤامرة، التي تتعرض لها من خلال مسيرة الدورية البحرية 86 في المياه الدولية".ونوّه الأدميرال شهرام إيراني إلى أن "وصول الدورية 86 إلى الفناء الخلفي لأعداء إيران كسر هيمنة القوى العالمية، التي تحاول احتكار الوجود في المياه الدولية لنفسها"، مستطردا: "تمكنا من إفشال مؤامرات الأعداء وسنرفع العلم الإيراني في كل مكان".
https://sputnikarabic.ae/20230928/قائد-البحرية-الإيرانية-يتحدث-عن-عمل-عسكري-في-القطب-الجنوبي-1081489774.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/بعد-عودة-المجموعة-البحرية-86-ما-هي-قدرات-الأسطول-الإيراني-في-2023-1077317300.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قائد البحرية الإيرانية: جاهزون لاستقبال مدمرة "ديلمان" للانضمام إلى أسطولنا
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شدد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، على أهمية تواجد إيران في القطب الجنوبي بالاقتدار.
ونقلت وكالة
"فارس"، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال شهرام إيران، انضمام مدمرة "ديلمان" الحديثة إلى القوات البحرية الإيرانية في المستقبل القريب، مؤكدا أنها أحدث من المدمرة "دنا".
ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن الأسطول 86 الإيراني
البحري لم يرتكب أفراده أي خطأ على طول الطريق، مشيرا إلى أنه أثناء توقف الأسطول في البرازيل، أعلن السياسيون والشعب البرازيلي أنهم لم يروا، حتى اليوم، قوات بحرية مثل طاقم هذا الأسطول الإيراني.
وقال الأدميرال شهرام إيراني:
هناك فرصة لنا لندخل القطب الجنوبي، وأحد أسباب ذلك هو أننا متصلون مباشرة بالقطب الجنوبي عبر شواطئ مكران والحضور هنا سيكون عمليا.
وكان قائد البحرية الإيرانية قد قال إن "خطتنا في المستقبل هي رفع علم إيران في القطب الجنوبي
وننفذ عمل عسكري وعلمي مشترك في تلك المنطقة".
ستقوم إيران بعمل علمي وعسكري مشترك في القطب الجنوبي.
ويوم الخميس الماضي، أوضح الأدميرال شهرام إيراني، قائلًا: "واجهنا مشاكل عندما عزمنا على أن يكون لنا وجود قوي في البحر، وكان ضمن هذه المشاكل هو عدم وجود تجارب سابقة في هذا المجال".
وأكد قائد البحرية الإيرانية
أن "إيران استطاعت التغلب على رغبة دول أجنبية كانت تحاول منعها من الوجود في البحار، وتغلبت على تلك العقبة في ذروة المؤامرة، التي تتعرض لها من خلال مسيرة الدورية البحرية 86 في المياه الدولية".
ونوّه الأدميرال شهرام إيراني إلى أن "وصول الدورية 86 إلى الفناء الخلفي لأعداء إيران
كسر هيمنة القوى العالمية، التي تحاول احتكار الوجود في المياه الدولية لنفسها"، مستطردا: "تمكنا من إفشال مؤامرات الأعداء وسنرفع العلم الإيراني في كل مكان".