https://sputnikarabic.ae/20230930/قائد-البحرية-الإيرانية-جاهزون-لاستقبال-مدمرة-ديلمان-للانضمام-إلى-أسطولنا-1081549349.html

قائد البحرية الإيرانية: جاهزون لاستقبال مدمرة "ديلمان" للانضمام إلى أسطولنا

قائد البحرية الإيرانية: جاهزون لاستقبال مدمرة "ديلمان" للانضمام إلى أسطولنا

شدد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، على أهمية تواجد إيران في القطب الجنوبي بالاقتدار. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال شهرام إيران، انضمام مدمرة "ديلمان" الحديثة إلى القوات البحرية الإيرانية في المستقبل القريب، مؤكدا أنها أحدث من المدمرة "دنا".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن الأسطول 86 الإيراني البحري لم يرتكب أفراده أي خطأ على طول الطريق، مشيرا إلى أنه أثناء توقف الأسطول في البرازيل، أعلن السياسيون والشعب البرازيلي أنهم لم يروا، حتى اليوم، قوات بحرية مثل طاقم هذا الأسطول الإيراني.وقال الأدميرال شهرام إيراني:وكان قائد البحرية الإيرانية قد قال إن "خطتنا في المستقبل هي رفع علم إيران في القطب الجنوبي وننفذ عمل عسكري وعلمي مشترك في تلك المنطقة".وتابع شهرام إيراني: ويوم الخميس الماضي، أوضح الأدميرال شهرام إيراني، قائلًا: "واجهنا مشاكل عندما عزمنا على أن يكون لنا وجود قوي في البحر، وكان ضمن هذه المشاكل هو عدم وجود تجارب سابقة في هذا المجال".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن "إيران استطاعت التغلب على رغبة دول أجنبية كانت تحاول منعها من الوجود في البحار، وتغلبت على تلك العقبة في ذروة المؤامرة، التي تتعرض لها من خلال مسيرة الدورية البحرية 86 في المياه الدولية".ونوّه الأدميرال شهرام إيراني إلى أن "وصول الدورية 86 إلى الفناء الخلفي لأعداء إيران كسر هيمنة القوى العالمية، التي تحاول احتكار الوجود في المياه الدولية لنفسها"، مستطردا: "تمكنا من إفشال مؤامرات الأعداء وسنرفع العلم الإيراني في كل مكان".

https://sputnikarabic.ae/20230928/قائد-البحرية-الإيرانية-يتحدث-عن-عمل-عسكري-في-القطب-الجنوبي-1081489774.html

https://sputnikarabic.ae/20230522/بعد-عودة-المجموعة-البحرية-86-ما-هي-قدرات-الأسطول-الإيراني-في-2023-1077317300.html

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