https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-الأمن-الروسي-سيكون-هناك-مقاطعات-روسية-جديدة-1081540122.html
مجلس الأمن الروسي: سيكون هناك مقاطعات روسية جديدة
مجلس الأمن الروسي: سيكون هناك مقاطعات روسية جديدة
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، بمناسبة مرور عام على عودة المقاطعات الأربع إلى الوطن الأم في الاستفتاءات الشعبية، بأنه سيكون... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T12:14+0000
2023-09-30T12:14+0000
2023-09-30T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
ميدفيديف
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وقال دميتري ميدفيديف إن سكان هذه المناطق اتخذوا قرارا مصيريا بأن يكونوا مع وطنهم الأم. لقد أصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لوحدة الشعب الروسي وإرادته الهائلة وتفانيه.وأوضح ميدفيديف أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى التدمير الكامل لنظام كييف النازي وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو، مشدّدًا على تحقيق النصر: "النصر سيكون لنا".وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230930/تصويت-ما-هي-خيارات-نظام-كييف-بعد-عام-على-انضمام-4-مناطق-جديدة-إلى-روسيا؟--1081537330.html
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العالم, روسيا, ميدفيديف
مجلس الأمن الروسي: سيكون هناك مقاطعات روسية جديدة
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صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، بمناسبة مرور عام على عودة المقاطعات الأربع إلى الوطن الأم في الاستفتاءات الشعبية، بأنه سيكون هناك المزيد من المناطق الروسية.
وقال دميتري ميدفيديف إن سكان هذه المناطق اتخذوا قرارا مصيريا بأن يكونوا مع وطنهم الأم. لقد أصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لوحدة الشعب الروسي وإرادته الهائلة وتفانيه.
وأوضح ميدفيديف أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى التدمير الكامل لنظام كييف
النازي وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من العدو، مشدّدًا على تحقيق النصر: "النصر سيكون لنا".
وأكدّ ميدفيديف أنه "سيكون هناك المزيد من المناطق الجديدة في روسيا".
وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه،
إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.
وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول
انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.