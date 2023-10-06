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https://sputnikarabic.ae/20231006/المتنازع-عليه-مع-إيران-الكويت-تعلن-تشغيل-حقل-الدرة-بالكامل-بحلول-2029-1081726583.html
المتنازع عليه مع إيران.. الكويت تعلن تشغيل حقل "الدرة" بالكامل بحلول 2029
المتنازع عليه مع إيران.. الكويت تعلن تشغيل حقل "الدرة" بالكامل بحلول 2029
أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T18:31+0000
2023-10-06T18:31+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.وقالت الغنيم: "من المتوقع أن يتم تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029"، لافتة إلى أن الكويت ملتزمة أيضا بتوجيهات إنتاج مجموعة منتجي النفط "أوبك+" ولن تنتج أكثر من الحصص.ويمتلك حقل "الدرة" الغازي الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 ما يقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ويعتبر موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران، ويطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".والعام الماضي، أبرمت الكويت والسعودية اتفاقية تطوير للحقل، لاقت انتقادات واسعة من إيران التي تطالب بحصة في هذا المجال.وأمس الخميس، تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى ‏محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".‏والشهر الماضي، شدد مجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن "للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".
https://sputnikarabic.ae/20231005/وزير-الداخلية-الإيراني-يجري-جولة-تفقدية-في-حقل-آرش-الدرة-النفطي-1081696693.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/السفير-الروسي-في-الكويت-يعلق-على-أزمة-حقل-الدرة-المتنازع-عليه-مع-إيران--1080756249.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية, اقتصاد

المتنازع عليه مع إيران.. الكويت تعلن تشغيل حقل "الدرة" بالكامل بحلول 2029

18:31 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
وقالت الغنيم: "من المتوقع أن يتم تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029"، لافتة إلى أن الكويت ملتزمة أيضا بتوجيهات إنتاج مجموعة منتجي النفط "أوبك+" ولن تنتج أكثر من الحصص.
ويمتلك حقل "الدرة" الغازي الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 ما يقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ويعتبر موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران، ويطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
وزير الداخلية الإيراني يجري جولة تفقدية في حقل "آرش-الدرة" النفطي
أمس, 17:58 GMT
والعام الماضي، أبرمت الكويت والسعودية اتفاقية تطوير للحقل، لاقت انتقادات واسعة من إيران التي تطالب بحصة في هذا المجال.
وأمس الخميس، تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى ‏محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".‏
والشهر الماضي، شدد مجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
السفير الروسي في الكويت يعلق على أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه مع إيران
6 سبتمبر, 10:44 GMT
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن "للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".
معلومات عن حقل الدرة النفطي - سبوتنيك عربي
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معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
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4 يوليو, 13:47 GMT
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