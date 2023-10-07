https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-تم-إطلاق-أكثر-من-3000-صاروخ-من-غزة-باتجاه-الداخل-الإسرائيلي-منذ-بدء-القتال-1081774033.html
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء القتال
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء القتال
أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حركة حماس لنحو 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم السبت. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T20:54+0000
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2023-10-07T20:54+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح اليوم، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى، فجر اليوم السبت.ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء اليوم السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت حركة حماس على أغلبها، منذ فجر اليوم.وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها حماس اليوم، وبالمقابل أعلنت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ردا على ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين، وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب تعرضت للقصف، وأنباء عن وقوع إصابات منها في حالة خطيرة.وعقد بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.وقال نتنياهو في مقطع متلفز:وكانت حركة حماس قد أعلنت، فجر اليوم السبت، إطلاق عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.وفور إطلاق العملية العسكرية قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.في وقت أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقترح-على-لابيد-وغانتس-تشكيل-حكومة-طوارئ-موسعة-1081768908.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/في-طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-250-وإصابة-1500-منهم-290-بحالة-حرجة-1081771634.html
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العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء القتال
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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق حركة حماس لنحو 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم السبت.
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح اليوم، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي
أيضا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى، فجر اليوم السبت.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء اليوم السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت حركة حماس على أغلبها، منذ فجر اليوم.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"
، والتي أعلنت عنها حماس اليوم، وبالمقابل أعلنت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ردا على ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق الرشقات الصاروخية
من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين، وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب تعرضت للقصف، وأنباء عن وقوع إصابات منها في حالة خطيرة.
وعقد بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس
على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.
وقال نتنياهو في مقطع متلفز:
أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب. ليس في عملية، ولا في جولة قتال. في حرب. هذا الصباح شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها، ونحن نواجه ذلك منذ الساعات الأولى من الصباح.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، فجر اليوم السبت، إطلاق عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية
في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
وفور إطلاق العملية العسكرية قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في وقت أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.