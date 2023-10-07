https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-التركي-يدمر-15-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-في-عملية-جوية-شمال-سوريا-1081737373.html
الجيش التركي يدمر 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمال سوريا
الجيش التركي يدمر 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمال سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم السبت، إن القوات المسلحة التركية دمرت 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني (بي كى كي) المحظور في البلاد. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T03:19+0000
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سبوتنيك. وتجري الأجهزة الأمنية التركية عملية "الأبطال" لمكافحة الإرهاب في عموم البلاد بعد محاولة هجوم إرهابي صباح الأحد بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، قام خلالها إرهابي بتفجير نفسه وتم تحييد الآخر.وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة، وكما ذكرت قناة "خبر" التلفزيونية، أعلن حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، مسؤوليته عن محاولة الهجوم الإرهابي.وبعد الهجوم على الداخلية التركية، أعلنت وزارة الدفاع عن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، تحييد 26 عنصرا لحزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا.ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح الجمعة، عن بيان صادر للجيش التركي أن قاعدة "دابق" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، قد تعرضت لهجوم ليلة الخميس الجمعة.جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، يوم الخميس الماضي، تدمير 22 هدفًا لحزب العمال الكردستاني وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب شمالي العراق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, الأخبار
الجيش التركي يدمر 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمال سوريا
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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم السبت، إن القوات المسلحة التركية دمرت 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني (بي كى كي) المحظور في البلاد.
سبوتنيك. وتجري الأجهزة الأمنية التركية عملية "الأبطال" لمكافحة الإرهاب في عموم البلاد بعد محاولة هجوم إرهابي صباح الأحد بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، قام خلالها إرهابي بتفجير نفسه وتم تحييد الآخر.
وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة، وكما ذكرت قناة "خبر" التلفزيونية، أعلن حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، مسؤوليته عن محاولة الهجوم الإرهابي.
وبعد الهجوم على الداخلية التركية، أعلنت وزارة الدفاع عن غارات جوية على أهداف
تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، تحييد 26 عنصرا لحزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح الجمعة، عن بيان صادر للجيش التركي أن قاعدة "دابق" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، قد تعرضت لهجوم ليلة الخميس الجمعة.
جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، يوم الخميس الماضي، تدمير 22 هدفًا
لحزب العمال الكردستاني وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب شمالي العراق.