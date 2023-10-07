عربي
https://sputnikarabic.ae/20231007/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائر-تدعم-المقاومة-الفلسطينية-لتحرير-جميع-الأراضي-المحتلة-1081775091.html
نائب رئيس البرلمان: الجزائر تدعم "المقاومة الفلسطينية" لتحرير جميع الأراضي المحتلة
نائب رئيس البرلمان: الجزائر تدعم "المقاومة الفلسطينية" لتحرير جميع الأراضي المحتلة
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، النائب موسى خرفي، "إن المقاومة الفلسطينية برهنت للعدو وأصدقاء العدو أنها موجودة وقادرة على تحرير فلسطين". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T21:58+0000
2023-10-07T21:58+0000
حصري
العالم العربي
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079889822_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_a3cf6e6ef79a4efd984d923709117c1f.jpg
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تدعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين، كما تدعم استقلال جميع الدول المحتلة، وأنها عانت من ويلات الاحتلال لسنوات طويلة، ما يجعلها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وتحرير أرضه.ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 300 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر أمس السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والإرهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن، وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات، وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق من يوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20231007/دمشق-فلسطين-تقترب-من-الانتصار-1081758550.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/رئيس-لجنة-فلسطين-في-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-تحرك-دبلوماسي-للمملكة-لوقف-العدوان-على-غزة-1081769405.html
الجزائر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079889822_139:0:2326:1640_1920x0_80_0_0_5e21e65da00f7d19de9b64e105c5eeb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

نائب رئيس البرلمان: الجزائر تدعم "المقاومة الفلسطينية" لتحرير جميع الأراضي المحتلة

21:58 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالبرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، النائب موسى خرفي، "إن المقاومة الفلسطينية برهنت للعدو وأصدقاء العدو أنها موجودة وقادرة على تحرير فلسطين".
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تدعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين، كما تدعم استقلال جميع الدول المحتلة، وأنها عانت من ويلات الاحتلال لسنوات طويلة، ما يجعلها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وتحرير أرضه.
وتابع خرفي "الجزائر تسعى بشكل جاد لوقف التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، ولفت إلى أن ما "فعلته المقاومة اليوم يبعث بالفخر لدى كل عربي، ويرفع الرؤوس عالية".
الحياة اليومية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
دمشق: فلسطين تقترب من الانتصار
14:43 GMT
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 300 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر أمس السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".
وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والإرهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن، وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
رئيس لجنة فلسطين في النواب الأردني لـ"سبوتنيك": تحرك دبلوماسي للمملكة لوقف العدوان على غزة
19:03 GMT
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات، وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق من يوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو19:52 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала