https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-مواطنيها-في-مصر-بعد-حادث-الإسكندرية-1081802442.html

إسرائيل توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها في مصر بعد "حادث الإسكندرية"

إسرائيل توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها في مصر بعد "حادث الإسكندرية"

دعت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، "مواطنيها في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مغادرة المنطقة فورا، بعد حادث مقتل إسرائيليين في مصر". 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T17:33+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الدعوة جاءت من مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الإسرائيلية".وفتح شرطي مصري النار على مجموعة سياحية إسرائيلية وقتل اثنين وأصاب ثالثا في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" (رسمية)، اليوم الأحد، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".ومن جهتها، أكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".في تلك الأثناء، نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية تداولتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات، ما يفيد بمقتل 6 إسرائيليين في سيناء المصرية.ونقل حساب قناة "إكسترا نيوز" عبر تطبيق "إكس"، اليوم الأحد، عن مصدر مصري مطلع، لم يسمه، أن "ما ورد من أنباء عن مقتل 6 سياح إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية عار تماما عن الصحة"، مطالبا وسائل الإعلام كافة بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.يشار إلى أنه، في 3 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله"، فيما أعلن الجيش المصري، وقتها، أن "عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية".وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "فجر يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "في أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 500 قتيلا، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت.وأطلقت حركة "حماس"، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.فيما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-أمني-مصري-لـسبوتنيك-واقعة-قتل-السياح-الإسرائيليين-في-الإسكندرية-سلوك-فردي-1081793523.html

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