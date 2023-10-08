https://sputnikarabic.ae/20231008/مصدر-مصري-مطلع-ينفي-مقتل-6-سياح-إسرائليين-في-سيناء-1081784655.html
مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية تداولتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات ما يفيد بمقتل 6 إسرائيليين في سيناء المصرية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:02+0000
2023-10-08T10:02+0000
2023-10-08T10:08+0000
العالم العربي
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ونقل حساب قناة إكسترا نيوز (رسمية)، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر مصري مطلع - لم يسمه - أن ما ورد من أنباء عن مقتل 6 سياح إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية عار تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
10:02 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية تداولتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات ما يفيد بمقتل 6 إسرائيليين في سيناء المصرية.
ونقل حساب قناة إكسترا نيوز (رسمية)، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر مصري مطلع - لم يسمه - أن ما ورد من أنباء عن مقتل 6 سياح إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية عار تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.