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مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
https://sputnikarabic.ae/20231008/مصدر-مصري-مطلع-ينفي-مقتل-6-سياح-إسرائليين-في-سيناء-1081784655.html
مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء
نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية تداولتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات ما يفيد بمقتل 6 إسرائيليين في سيناء المصرية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:02+0000
2023-10-08T10:08+0000
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ونقل حساب قناة إكسترا نيوز (رسمية)، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر مصري مطلع - لم يسمه - أن ما ورد من أنباء عن مقتل 6 سياح إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية عار تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
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العالم العربي

مصدر مصري مطلع ينفي مقتل 6 سياح إسرائيليين في سيناء

10:02 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 08.10.2023)
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نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية تداولتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات ما يفيد بمقتل 6 إسرائيليين في سيناء المصرية.
ونقل حساب قناة إكسترا نيوز (رسمية)، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر مصري مطلع - لم يسمه - أن ما ورد من أنباء عن مقتل 6 سياح إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية عار تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
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