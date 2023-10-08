https://sputnikarabic.ae/20231008/حماس-تحذر-أمريكا-من-عواقب-تحريك-حاملة-طائرات-لدعم-إسرائيل-1081803624.html

"حماس" تحذر أمريكا من عواقب تحريك حاملة طائرات لدعم إسرائيل

"حماس" تحذر أمريكا من عواقب تحريك حاملة طائرات لدعم إسرائيل

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، على تحريك حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط لدعم إسرئيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T18:57+0000

2023-10-08T18:57+0000

2023-10-08T19:14+0000

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وأفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بأن "الحركة قالت إن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها"، داعية الإدارة الأمريكية لأن تدرك عواقب هذه الخطوة .ووجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وسط هجمات حماس، فيما قال البنتاغون إن وزير الدفاع أعلن نشر مقاتلات حربية من طرز "إف-35" و"إف-15" و"إف-16" و"إيه-10" في الشرق الأوسط.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، مضيفا أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

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