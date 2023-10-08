https://sputnikarabic.ae/20231008/السعودية-تدعو-لوقف-التصعيد-في-غزة-وتؤكد-رفضها-استهداف-المدنيين-1081802718.html

السعودية تدعو لوقف التصعيد في غزة وتؤكد رفضها استهداف المدنيين

السعودية تدعو لوقف التصعيد في غزة وتؤكد رفضها استهداف المدنيين

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الأوضاع في فلسطين وإسرائيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T17:54+0000

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وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه تم خلال الاتصال "بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك".وأشارت إلى أن ابن فرحان أكد "رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد من جميع الأطراف هناك".وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، عدم وجود دليل على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب "القسام" التابعة لحركة "حماس" على إسرائيل، رغم وجود علاقات قديمة بين "حماس" وطهران.وقال بلينكن، في مقابلة تلفزيوينة، إن "الهجوم على إسرائيل أمس هو الأسوأ منذ عام 1973"، مؤكدا أن "عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

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