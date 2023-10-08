https://sputnikarabic.ae/20231008/المبعوث-الفلسطيني-لدى-الأمم-المتحدة-يطلب-عقد-اجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-1081804718.html

المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأحد، ما حدث في قطاع غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T20:12+0000

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وطالب منصور، في كلمة له، "بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة"، محذرا من أن "منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين".وقال إن "بلاده حذرت مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك"، مضيفا أن "حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين".وشدد المندوب الفلسطيني، على "ضرورة إنهاء حصار غزة من قبل إسرائيل فورا والعمل لوقف القتل" متسائلا: أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل؟ قائلا إن "المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين".ودعا المغرب، في وقت سابق، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" للـ"رد على الانتهاكات الإسرائيلية".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/الجهاد-الإسلامي-تكشف-عدد-الأسرى-الإسرائيليين-لديها-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-1081804009.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/البيت-الأبيض-بايدن-يوجه-بتقديم-مساعدات-إضافية-إلى-إسرائيل--1081801637.html

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