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https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يعيد-نصب-خيمة-جنوبي-لبنان-بعد-تعرضها-لقصف-إسرائيلي-1081796936.html
"حزب الله" يعيد نصب خيمة جنوبي لبنان بعد تعرضها لقصف إسرائيلي
"حزب الله" يعيد نصب خيمة جنوبي لبنان بعد تعرضها لقصف إسرائيلي
أعاد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T13:54+0000
2023-10-08T13:54+0000
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وأفادت قناة "المنار" التابعة للحزب، بأن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا ‫التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من ‏البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.‏بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبيرة-إذا-تدخل-حزب-الله-في-العملية-الفلسطينية-قد-يتوقف-ملف-النفط-في-لبنان-1081784088.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/النائب-في-كتلة-حزب-الله-عملية-المقاومة-أمر-طبيعي-وهي-ضد-الاحتلال-في-الأراضي-اللبنانية-المحتلة-1081788533.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" يعيد نصب خيمة جنوبي لبنان بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

13:54 GMT 08.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidمزارعون يحصدون محاصيلهم في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في 21 يوليو 2023.
مزارعون يحصدون محاصيلهم في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أعاد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة.
وأفادت قناة "المنار" التابعة للحزب، بأن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا ‫التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
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نائب في كتلة "حزب الله": عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة
10:53 GMT
من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من ‏البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.‏
بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
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