https://sputnikarabic.ae/20231009/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-لإرسال-قوات-أمريكية-إلى-إسرائيل--1081844606.html

البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل

البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات إلى... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T22:37+0000

2023-10-09T22:37+0000

2023-10-09T22:37+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل: "لا نية لدينا لإرسال قواتنا".وأضاف كيربي أن هناك المزيد من المساعدات العسكرية في طريقها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، موضحا أن واشنطن حريصة على إرسال هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تتوقع طلبات إضافية من المساعدات من جانب إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على تلبية المطالب الإسرائيلية بأفضل طريقة ممكنة.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، مضيفا أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل