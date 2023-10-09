https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-نواب-قادته-العسكريين-في-مواجهة-على-الحدود-اللبنانية-1081844429.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T22:27+0000

2023-10-09T22:27+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الاثنين، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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