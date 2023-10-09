عربي
https://sputnikarabic.ae/20231009/رئيس-الوزراء-اللبناني-تحصين-لبنان-أمام-التطورات-العاصفة-يقتضي-انتخاب-رئيس-سريعا-1081831405.html
رئيس الوزراء اللبناني: تحصين لبنان أمام التطورات العاصفة يقتضي انتخاب رئيس سريعا
رئيس الوزراء اللبناني: تحصين لبنان أمام التطورات العاصفة يقتضي انتخاب رئيس سريعا
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن "الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن ‏والاستقرار في‎ ‎جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على‎ ‎"الخط الأزرق"،... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:03+0000
2023-10-09T14:03+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
العالم
إسرائيل
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg
ولفت في بيان رسمي إلى أنه "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، لم يعد مقبولا أن تستمر التجاذبات الداخلية والانقسامات على مسائل تجاوزتها الأحداث الداهمة والتّداعيات المحتملة".كما جدد ميقاتي التأكيد أن "تحصين لبنان في وجه التطوّرات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة، فالخطر الذي يهدد لبنان لا يصيب فئة معينة أو تيارا سياسيا واحدا، وإنما ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللبنانيين وعلى الوضع اللبناني بأكمله"، وفقا للبيان.وفي تعليقه على التصعيد الجاري غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، وعملية "السيوف الحديدية" من الجانب الإسرائيلي، فسر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الإسرائيلي ضد ​الشعب الفلسطيني​ ومطالبه المحقة".ويرى أن "الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم، فيبدأ بتحمّل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة ​بيروت​ العام 2002، وما عدا ذلك فهو إمعان في الدوران في دوامة العنف الّتي لن تفيد أحد"، بحسب البيان.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أنه صاحب تلك الأصوات تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من ‏البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.‏بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الحكومة-اللبنانية-تعلن-تلقيها-وعدا-من-حزب-الله-حول-التدخل-في-حرب-غزة-1081828394.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c1788b2ccb4b68c1cde805eb299f54f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, إسرائيل, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, إسرائيل, الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني: تحصين لبنان أمام التطورات العاصفة يقتضي انتخاب رئيس سريعا

14:03 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن "الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن ‏والاستقرار في‎ ‎جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على‎ ‎"الخط الأزرق"، والالتزام بالقرار 1701، ووقف ‏الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا، والانسحاب من الأراضي اللبنانيّة التي ‏لا تزال محتلة".‏
ولفت في بيان رسمي إلى أنه "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، لم يعد مقبولا أن تستمر التجاذبات الداخلية والانقسامات على مسائل تجاوزتها الأحداث الداهمة والتّداعيات المحتملة".
وأردف: "فلتتوقف مواقف الشحن والتحريض، ولتتوحّد كل الإرادات في مرحلة هي من دون مبالغة من أخطر المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة؛ وأكثرها ضبابية لناحية التوقعات والخيارات والاحتمالات".
كما جدد ميقاتي التأكيد أن "تحصين لبنان في وجه التطوّرات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة، فالخطر الذي يهدد لبنان لا يصيب فئة معينة أو تيارا سياسيا واحدا، وإنما ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللبنانيين وعلى الوضع اللبناني بأكمله"، وفقا للبيان.
وفي تعليقه على التصعيد الجاري غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، وعملية "السيوف الحديدية" من الجانب الإسرائيلي، فسر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الإسرائيلي ضد ​الشعب الفلسطيني​ ومطالبه المحقة".
ويرى أن "الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم، فيبدأ بتحمّل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة ​بيروت​ العام 2002، وما عدا ذلك فهو إمعان في الدوران في دوامة العنف الّتي لن تفيد أحد"، بحسب البيان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.
وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أنه صاحب تلك الأصوات تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الحكومة اللبنانية تعلن تلقيها وعدا من "حزب الله" حول التدخل في "حرب غزة"
13:24 GMT
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من ‏البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.‏
بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала