https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-مقتل-شقيق-قائد-كتائب-القسام-و3-من-عائلته-في-قصف-منزل-بخان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1081878945.html

إعلام: مقتل شقيق قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف منزله جنوبي قطاع غزة

إعلام: مقتل شقيق قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف منزله جنوبي قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، إثر غارة اسرائيلية استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار بخان يونس... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T02:49+0000

2023-10-11T02:49+0000

2023-10-11T02:52+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

كتائب القسام

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وأشارت الوكالة إلى أن العديد من القتلى والجرحى لا زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.كما أكدت إذاعة الأقصى الفلسطينة استهداف منزل والد قائد القسام محمد الضيف، مما أدى الى مقتل شقيق محمد الضيف وعدد من أفراد عائلته.من جانبها، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه تم استهداف منزل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وذكرت الصحيفة أن والد الضيف وشقيقه وأطفاله، وأقارب آخرين قتلوا في الهجوم على منزله، فيما لم ترد تقارير فورية حول مصير القائد.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-الطائرات-الإسرائيلية-استهدفت-منزلا-وسط-غزة-دون-إنذار--ما-أسفر-عن-سقوط-عدد-كبير-من-القتلى--1081878463.html

https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-فلسطيني-مقتل-31-فلسطينيا-في-غارات-إسرائيلية-الليلة-على-غزة-1081877530.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, كتائب القسام, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم