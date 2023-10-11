https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-مقتل-شقيق-قائد-كتائب-القسام-و3-من-عائلته-في-قصف-منزل-بخان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1081878945.html
إعلام: مقتل شقيق قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف منزله جنوبي قطاع غزة
إعلام: مقتل شقيق قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف منزله جنوبي قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، إثر غارة اسرائيلية استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار بخان يونس... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T02:49+0000
2023-10-11T02:49+0000
2023-10-11T02:52+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
كتائب القسام
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/44/1013484436_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_aaaf033f412d48c3837ba86e72074b78.jpg
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من القتلى والجرحى لا زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.كما أكدت إذاعة الأقصى الفلسطينة استهداف منزل والد قائد القسام محمد الضيف، مما أدى الى مقتل شقيق محمد الضيف وعدد من أفراد عائلته.من جانبها، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه تم استهداف منزل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وذكرت الصحيفة أن والد الضيف وشقيقه وأطفاله، وأقارب آخرين قتلوا في الهجوم على منزله، فيما لم ترد تقارير فورية حول مصير القائد.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-الطائرات-الإسرائيلية-استهدفت-منزلا-وسط-غزة-دون-إنذار--ما-أسفر-عن-سقوط-عدد-كبير-من-القتلى--1081878463.html
https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-فلسطيني-مقتل-31-فلسطينيا-في-غارات-إسرائيلية-الليلة-على-غزة-1081877530.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/44/1013484436_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_5e4ee926aab92c9ac363d93ae222d19f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, كتائب القسام, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, كتائب القسام, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: مقتل شقيق قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف منزله جنوبي قطاع غزة
02:49 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 02:52 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، إثر غارة اسرائيلية استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الوكالة
إلى أن العديد من القتلى والجرحى لا زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.
كما أكدت إذاعة الأقصى الفلسطينة استهداف منزل والد قائد القسام محمد الضيف، مما أدى الى مقتل شقيق محمد الضيف وعدد من أفراد عائلته.
من جانبها، أفادت صحيفة
هآرتس الإسرائيلية بأنه تم استهداف منزل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن والد الضيف وشقيقه وأطفاله، وأقارب آخرين قتلوا في الهجوم على منزله، فيما لم ترد تقارير فورية حول مصير القائد.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي
الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.