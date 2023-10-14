https://sputnikarabic.ae/20231014/وزير-خارجية-إيران-من-بيروت-المقاومة-هي-من-تقرر-ما-ستفعله-في-حال-توسيع-نطاق-الحرب-مع-إسرائيل-1081993077.html

وزير خارجية إيران من بيروت: المقاومة هي من تقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل

وزير خارجية إيران من بيروت: المقاومة هي من تقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، على "ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فورا". 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T08:29+0000

2023-10-14T08:29+0000

2023-10-14T08:29+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

إيران

أخبار إيران

طوفان الأقصى

أخبار لبنان

لبنان

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بالسفارة الإيرانية في بيروت، إن "المقاومة هي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وأنها هي أيضا من ستقرر ما ستفعله في حال توسيع نطاق الحرب".وأضاف: أنه "خلال اللقاءات التي أجراها مع البعض من قادة المقاومة في بيروت فإن المقاومة تعيش في وضع ممتاز جدا ولها الاستعداد التام للرد على أعمال لكيان الصهيوني الإجرامية"، مشيرا إلى اقتراح بلاده عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة.وأعلن أن بلاده "ستجري اتصالات وستعقد اجتماعات دبلوماسية لوقف الجرائم الصهيونية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته وعملية طوفان الأقصى أثبتت ذلك، وأن الوجود الأمريكي إلى جانبه يثبت أنه على وشك الانهيار الكامل".ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الخميس الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن جولة يجريها في عدد من الدول العربية.موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من بيروت، إن "عملية طوفان الأقصى جاءت ردًا على جرائم الكيان الصهيوني". مؤكدا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231011/إيران-ترسل-طلبا-رسميا-إلى-منظمة-التعاون-الإسلامي-بشأن-اجتماع-طارئ-حول-غزة-1081883626.html

https://sputnikarabic.ae/20231010/خامنئي-ما-حدث-يوم-السابع-من-أكتوبر-هزيمة-عسكرية-واستخباراتية-لإسرائيل-لا-يمكن-ترميمها-1081850643.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

إيران

أخبار إيران

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي