https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-طائرة-مسيرة-قتلت-عددا-من-المسلحين-حاولوا-التسلل-من-لبنان-1081988856.html

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة قتلت عددا من المسلحين حاولوا التسلل من لبنان

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة قتلت عددا من المسلحين حاولوا التسلل من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، القضاء على "خلية إرهابية" حاولت التسلل من لبنان إلى إسرائيل". 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T06:27+0000

2023-10-14T06:27+0000

2023-10-14T06:27+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع رصدت خلية مخربين وهي تحاول التسلل إلى داخل إسرائيل من لبنان"، مشيرا إلى أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش قامت بتصفية الخلية وعدد من المخربين".وأفادت تقارير صحفية، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع "حزب الله في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، "إطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن مدفعيته تقصف منطقة الضهيرة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى "إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو أدميت والاشتباه في عملية تسلل".في هذه الأثناء، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هناك قصفا مدفعيا متواصلا على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن القذائف التي يستعملها الجيش الإسرائيلي بالقصف بعضها فسفوري.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الهجومين هما رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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