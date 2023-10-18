https://sputnikarabic.ae/20231018/الأسطول-البحري-الصيني-الـ44-يصل-إلى-الكويت-1082160936.html
الأسطول البحري الصيني الـ44 يصل إلى الكويت
الأسطول البحري الصيني الـ44 يصل إلى الكويت
قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت، ليو شيانغ، إن بكين لديها علاقات متميزة مع الكويت، مشيرا إلى أن الدولتين لديهما صداقة تقليدية عميقة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T13:35+0000
2023-10-18T13:35+0000
2023-10-18T13:35+0000
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جاء ذلك في تعليقه على وصول الأسطول البحري الصيني الـ44 إلى ميناء الشويخ الكويتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.وأضاف: "زيارة الأسطول البحري الـ44 تستمر على مدى 5 أيام وهي الثالثة من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي".كا أوضح شيانغ أن زيارة الأسطول الحربي الصيني إلى الكويت تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، مؤكدا أن دفاع الصين عن السلام والاستقرار العالميين قوي وثابت.وتابع: "بكين ترسل الأساطيل البحرية للمشاركة في عمليات مرافقة السفن الدولية على مدى السنوات الـ15 الماضية، وشمل ذلك 1600 مهمة بحرية".وقال شيانغ، إن بكين تبذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين، التي جرت الشهر الماضي.وتابع: "سنواصل العمل لفعل ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، خاصة أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين".كما لفت إلى أن الكويت هي أول دول الشرق الأوسط التي وقعت وثائق تعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الصين, الكويت, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج , رصد عسكري
أخبار العالم الآن, الصين, الكويت, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج , رصد عسكري
الأسطول البحري الصيني الـ44 يصل إلى الكويت
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قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت، ليو شيانغ، إن بكين لديها علاقات متميزة مع الكويت، مشيرا إلى أن الدولتين لديهما صداقة تقليدية عميقة.
جاء ذلك في تعليقه على وصول الأسطول البحري
الصيني الـ44 إلى ميناء الشويخ الكويتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.
وأضاف: "زيارة الأسطول البحري الـ44 تستمر على مدى 5 أيام وهي الثالثة من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي".
كا أوضح شيانغ أن زيارة الأسطول الحربي الصيني إلى الكويت تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، مؤكدا أن دفاع الصين عن السلام والاستقرار العالميين قوي وثابت.
وتابع: "بكين ترسل الأساطيل البحرية
للمشاركة في عمليات مرافقة السفن الدولية على مدى السنوات الـ15 الماضية، وشمل ذلك 1600 مهمة بحرية".
وقال شيانغ، إن بكين تبذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين
، التي جرت الشهر الماضي.
وتابع: "سنواصل العمل لفعل ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، خاصة أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين".
كما لفت إلى أن الكويت هي أول دول الشرق الأوسط التي وقعت وثائق تعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق".