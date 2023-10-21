عربي
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في عزة
https://sputnikarabic.ae/20231021/حزب-الله-اللبناني-ينشر-فيديو-للحظة-استهداف-تجمع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-1082272227.html
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي على الحدود
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي على الحدود
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T07:41+0000
2023-10-21T07:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
إسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081888287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c35043a1f8bfe8e8a2d42e7570ccac5.jpg
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-تابعة-لـحزب-الله-اللبناني-1082267546.html
https://sputnikarabic.ae/20231020/حزب-الله-يعلن-مهاجمة-عدة-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالصواريخ-الموجهة-تسفر-عن-إصابات-مؤكدة-1082256597.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081888287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d03c2cb7d372211d15a6b2e477623ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو للحظة استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي على الحدود

07:41 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegramNabd
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني
02:57 GMT
وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
"حزب الله" يعلن مهاجمة عدة مواقع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة تسفر عن إصابات مؤكدة
أمس, 15:28 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала