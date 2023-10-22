https://sputnikarabic.ae/20231022/إسرائيل-إصابة-مستوطن-بجراح-خطيرة-إثر-سقوط-صاروخ-في-غلاف-غزة-1082331922.html

إسرائيل.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر سقوط صاروخ في غلاف غزة

إسرائيل.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر سقوط صاروخ في غلاف غزة

أصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، في منطقة غلاف غزة بإصابات خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة "نتيفوت". 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T14:51+0000

2023-10-22T14:51+0000

2023-10-22T14:51+0000

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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنا في بلدة "نتيفوت" بمستوطنات غلاف غزة يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ على سيارته.ومن جهتها، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ على مستوطنة "نتيفوت" بغلاف غزة، موضحة أنها جاءت ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك خطة لإقامة "مدينة خيام" قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، لاستيعاب مستوطني غلاف غزة.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد عن 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين الذين تخطوا الـ 50 ألف، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "هناك خطة إضافية لإقامة "مدينة خيام" في المدينة الإسرائيلية ذاتها، خاصة في ظل البحث عن أماكن في الفنادق الإسرائيلية لاستيعاب مستوطني المناطق، الذين تم إجلاؤهم خاصة من مستوطنات غلاف غزة، الواقعة بالقرب من قطاع غزة".وكان رئيس بلدية مستوطنة عسقلان الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، قد أوضح أنه "سيتم وقف إجلاء المستوطنين من المدينة، نتيجة لعدم توفر غرف فارغة في الفنادق داخل إسرائيل".أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى