عربي
https://sputnikarabic.ae/20231022/العاهل-الأردني-يحذر-من-انفجار-الأوضاع-في-المنطقة-إذا-استمرت-الحرب-على-غزة-1082329713.html
العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة إذا استمرت الحرب على غزة
العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة إذا استمرت الحرب على غزة
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة". 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T13:56+0000
2023-10-22T13:56+0000
أخبار الأردن
أخبار قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg
وقال الملك عبد الله، خلال لقائه كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".وكان العاهل الأردني قال خلال قمة القاهرة للسلام، أمس السبت، إنه يجب العمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة التي تجر المنطقة للهاوية.واتهم العاهل الأردني، إسرائيل بجعل "حل الدولتين مستحيلا"، محذرا من أن عواقب التقاعس الدولي "ستكون كارثية".وطالب القيادة الإسرائيلية "بأن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية ولن تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إسرائيل-تطالب-مواطنيها-بمغادرة-مصر-والأردن-فورا-وتجنب-السفر-إلى-المغرب-1082270862.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الخارجية-الأردني-كل-المؤشرات-بشأن-غزة-تشير-إلى-أن-الأسوأ-هو-القادم-1082216242.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/إسرائيل-تخلي-سفاراتها-في-5-دول-بينها-مصر-والأردن-على-وقع-التصعيد-في-غزة-1082215528.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_48161781332d71ccafb0940e69d4957e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة إذا استمرت الحرب على غزة

13:56 GMT 22.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة".
وقال الملك عبد الله، خلال لقائه كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة مصر والأردن فورا وتجنب السفر إلى المغرب
أمس, 06:57 GMT
وكان العاهل الأردني قال خلال قمة القاهرة للسلام، أمس السبت، إنه يجب العمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة التي تجر المنطقة للهاوية.
وأضاف أنه "لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة، وإن ما يحدث جريمة حرب"، متابعا: "حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة".
واتهم العاهل الأردني، إسرائيل بجعل "حل الدولتين مستحيلا"، محذرا من أن عواقب التقاعس الدولي "ستكون كارثية".
وطالب القيادة الإسرائيلية "بأن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية ولن تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
وزير الخارجية الأردني: كل المؤشرات بشأن غزة تشير إلى أن الأسوأ هو القادم
19 أكتوبر, 17:35 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إسرائيل تخلي سفاراتها لدى 5 دول بينها مصر والأردن على وقع التصعيد في غزة
19 أكتوبر, 16:53 GMT
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو10:21 GMTТехника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала