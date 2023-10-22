https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-يعلن-قصف-4-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1082333178.html

"حزب الله" يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية". 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T15:35+0000

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وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".وفي بيان آخر، أعلن أن "المقاومة استهدفت موقعي بياض بليدا والمالكية بالصواريخ الموجهّة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، "مقتل اثنين من قواته خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود".وقال حزب الله، في بيان لها، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".

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