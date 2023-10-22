https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-يكشف-سبب-صمت-أمينه-العام-حسن-نصر-الله-منذ-بدء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-ولبنان-1082337401.html

"حزب الله" يكشف سبب صمت أمينه العام حسن نصر الله منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة ولبنان

"حزب الله" يكشف سبب صمت أمينه العام حسن نصر الله منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة ولبنان

كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "سبب عدم إطلالة أمينه العام حسن نصر الله، على الإعلام لمخاطبة الرأي العام"، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T19:18+0000

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وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيداً، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية".وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".وفي بيان آخر، أعلن أن "المقاومة استهدفت موقعي بياض بليدا والمالكية بالصواريخ الموجهّة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة. وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".

https://sputnikarabic.ae/20231021/حزب-الله-يعلن-قصف-3-مواقع-إسرائيلية-جنوب-لبنان-بالصواريخ-1082295120.html

https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-قواته-على-الحدود-مع-لبنان-1082268245.html

https://sputnikarabic.ae/20231020/مسيرة-حاشدة-في-صيدا-جنوبي-لبنان-نصرة-لغزة-وتنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-صور--1082261154.html

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