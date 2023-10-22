https://sputnikarabic.ae/20231022/مجلس-التعاون-الخليجي-يوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-1082336450.html

مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما يحدث في قطاع غزة

مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما يحدث في قطاع غزة

وجه مجلس التعاون الخليجي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة سيرجيو فرانكا دانيس، بشأن الأحداث في قطاع غزة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T17:50+0000

2023-10-22T17:50+0000

2023-10-22T17:50+0000

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وأعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء داخل مجلس التعاون الخليجي، في بيان لهم، عن "أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة".وجاء في الرسالة أن "دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام".وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن "الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم لجمهورية البرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد".وأشار البديوي إلى تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع:ولفت إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية. ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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