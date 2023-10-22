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https://sputnikarabic.ae/20231022/مصر-تكشف-ملابسات-تعرض-أحد-مواقعها-العسكرية-لقصف-إسرائيلي-عن-طريق-الخطأ-1082335799.html
مصر تكشف ملابسات تعرض أحد مواقعها العسكرية لقصف إسرائيلي عن طريق الخطأ
مصر تكشف ملابسات تعرض أحد مواقعها العسكرية لقصف إسرائيلي عن طريق الخطأ
كشف المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، عن ملابسات واقعة إصابة موقع عسكري مصري بنيران إسرائيلية عن طريق الخطأ. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T16:57+0000
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وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية".وأضاف غريب في بيانه الرسمي أن "الجانب الإسرائيلي أعرب عن أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه ويجري التحقيق في ملابسات الواقعة".وفي وقت سابق، قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ، وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.يذكر أن العديد من الدول كانت قد أعلنت عن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار

مصر تكشف ملابسات تعرض أحد مواقعها العسكرية لقصف إسرائيلي عن طريق الخطأ

16:57 GMT 22.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالجدار الفاصل ما بين الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة، 2008
الجدار الفاصل ما بين الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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كشف المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، عن ملابسات واقعة إصابة موقع عسكري مصري بنيران إسرائيلية عن طريق الخطأ.
وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية".
وأضاف غريب في بيانه الرسمي أن "الجانب الإسرائيلي أعرب عن أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه ويجري التحقيق في ملابسات الواقعة".
وفي وقت سابق، قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ، وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
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15:55 GMT
يذكر أن العديد من الدول كانت قد أعلنت عن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
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