https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-إطلاق-صواريخ-مضادة-للدبابات-جنوبي-لبنان-1082714275.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات جنوبي لبنان

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو مصورة لاستهداف الجيش لما أسماه بمواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وبنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني.وفي سياق متصل، وجه يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب اللبناني بشأن "حزب الله".ونشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، بعث من خلالها رسالة إلى الشعب اللبناني، موضحا أن "حزب الله" يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب، محذرا الشعب اللبناني من تلك المحاولة، متوعدا بأنه "سيدفع الثمن".وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى في "حزب الله" اللبناني، أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل خلال الأيام الأخيرة إلى حزب الله اللبناني.وقال المصدر، خلال تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الأمريكيين وبعض حلفائهم طلبوا من حزب الله في عدة رسائل منفصلة تجنب الدخول في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس"، مؤكدا العمل بشكل مباغت في أي وقت إذا لزم الأمر، مضيفا أن "جواب حزب الله كان واضحا بأننا مستقلون ونقوم بأداء واجبنا"، متابعا: "قلنا بوضوح إن واجبنا الآن هو التواجد في الميدان سواء عسكريا أو تنظيميا أو استخباراتيا".ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، أن "عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة إسرائيلية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح".ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.يأتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-في-لبنان-1082642115.html

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