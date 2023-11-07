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https://sputnikarabic.ae/20231107/أرامكو-تعلن-انخفاض-أرباحها-بنسبة-23-بالمئة-في-الربع-الثالث-من-2023-1082894411.html
"أرامكو" تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 23 بالمئة في الربع الثالث من 2023
"أرامكو" تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 23 بالمئة في الربع الثالث من 2023
أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الثلاثاء، "تراجع صافي أرباحها، في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها، من العام... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:06+0000
2023-11-07T09:06+0000
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وقالت الشركة، في بيان لها، إن "صافي الدخل بلغ 122,19 مليار ريال (32,58 مليار دولار)، للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار)، للربع ذاته من عام 2022"، مشيرة إلى أن ذلك "الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة".وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أمس الاثنين، أن "المملكة ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا كتدبير تطوعي بدأ تنفيذه، في يوليو/ تموز الماضي 2023".ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية، عن الوزارة، أنه "تم تمديد الخفض ليستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023"، وبذلك سيبلغ إجمالي إنتاج المملكة، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، نحو 9 ملايين برميل يوميا.وأشار المصدر إلى أنه "ستتم مراجعة هذا القرار، في الشهر المقبل، للنظر في تمديد التخفيض أو زيادته أو زيادة الإنتاج"، مؤكدا أن "هذا التخفيض يأتي كإجراء إضافي إلى تخفيض سابق، أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024".وأوضح المصدر أن "هذا التخفيض الإضافي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط والمساهمة في توازنها، كجزء من الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس".وكانت وزارة الطاقة في الجزائر، قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن خفض إنتاج النفط بشكل طوعي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/ آب 2023.جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك بلس"، وذلك لدعم التخفيضات الإضافية، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التخفيض الإضافي يتم بالإضافة إلى الخفض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا، الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، وبناءً على ذلك، سيصبح إنتاج الجزائر، في شهر أغسطس 2023، نحو 940 ألف برميل يوميًا".
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https://sputnikarabic.ae/20230905/السعودية-تقرر-تمديد-خفض-الإنتاج-النفطي-الطوعي-لنهاية-ديسمبر-1080727665.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اكتتاب أرامكو, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اكتتاب أرامكو, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط

"أرامكو" تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 23 بالمئة في الربع الثالث من 2023

09:06 GMT 07.11.2023
© AP Photo / Amr Nabilمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الثلاثاء، "تراجع صافي أرباحها، في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها، من العام الماضي، جراء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة".
وقالت الشركة، في بيان لها، إن "صافي الدخل بلغ 122,19 مليار ريال (32,58 مليار دولار)، للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار)، للربع ذاته من عام 2022"، مشيرة إلى أن ذلك "الانخفاض يعكس بشكل رئيس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة".
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أمس الاثنين، أن "المملكة ستستمر في تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا كتدبير تطوعي بدأ تنفيذه، في يوليو/ تموز الماضي 2023".
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ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية، عن الوزارة، أنه "تم تمديد الخفض ليستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023"، وبذلك سيبلغ إجمالي إنتاج المملكة، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، نحو 9 ملايين برميل يوميا.
وأشار المصدر إلى أنه "ستتم مراجعة هذا القرار، في الشهر المقبل، للنظر في تمديد التخفيض أو زيادته أو زيادة الإنتاج"، مؤكدا أن "هذا التخفيض يأتي كإجراء إضافي إلى تخفيض سابق، أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024".
وأوضح المصدر أن "هذا التخفيض الإضافي يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط والمساهمة في توازنها، كجزء من الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس".
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وكانت وزارة الطاقة في الجزائر، قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن خفض إنتاج النفط بشكل طوعي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أغسطس/ آب 2023.
جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك بلس"، وذلك لدعم التخفيضات الإضافية، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التخفيض الإضافي يتم بالإضافة إلى الخفض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا، الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، وبناءً على ذلك، سيصبح إنتاج الجزائر، في شهر أغسطس 2023، نحو 940 ألف برميل يوميًا".
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