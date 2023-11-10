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https://sputnikarabic.ae/20231110/في-أرجاء-المملكة-مسيرات-أردنية-رفضا-للحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1083015543.html
في أرجاء المملكة... مسيرات أردنية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة
في أرجاء المملكة... مسيرات أردنية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة
خرجت مسيرات تضامنية أردنية في عدة محافظات، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وذلك رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:05+0000
2023-11-10T13:31+0000
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وأفادت وكالة عمون، مساء اليوم الجمعة، بخروج مسيرات أردنية تضامنية مع الأهالي الفلسطينيين في غزة، ودعما لهم، حيث طالب المشاركون في المسيرات بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.وعبّر المشاركون في المسيرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث رددوا لافتات تؤكد رفضهم للعدوان الإسرائيلي، رافعين أعلام الأردن وفلسطين.ومن بين المحافظات الأردنية التي شهدت تلك المسيرات، العاصمة عمّان، حيث انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية. وخرجت مسيرة في محافظة الزرقاء وإربد والكرك والعقبة.ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "المملكة ترفض اليوم أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة، وانتهاء الحرب عليها"، مضيفًا أن "ما يطرح من سيناريوهات ما بعد غزة، غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".وشدد الصفدي على "وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك"، مؤكداً رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية"، مجددًا رفض المملكة أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، موضحًا أنه "سيكرس هدف إسرائيل بفصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو الأمر الذي لا يصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته"، بحسب قوله.وقال الصفدي:ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
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ولي عهد الأردن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس
ولي عهد الأردن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس

في أرجاء المملكة... مسيرات أردنية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

13:05 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 10.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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خرجت مسيرات تضامنية أردنية في عدة محافظات، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وذلك رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت وكالة عمون، مساء اليوم الجمعة، بخروج مسيرات أردنية تضامنية مع الأهالي الفلسطينيين في غزة، ودعما لهم، حيث طالب المشاركون في المسيرات بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
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وعبّر المشاركون في المسيرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث رددوا لافتات تؤكد رفضهم للعدوان الإسرائيلي، رافعين أعلام الأردن وفلسطين.
ومن بين المحافظات الأردنية التي شهدت تلك المسيرات، العاصمة عمّان، حيث انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية. وخرجت مسيرة في محافظة الزرقاء وإربد والكرك والعقبة.
ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "المملكة ترفض اليوم أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة، وانتهاء الحرب عليها"، مضيفًا أن "ما يطرح من سيناريوهات ما بعد غزة، غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".
وشدد الصفدي على "وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك"، مؤكداً رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية"، مجددًا رفض المملكة أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، موضحًا أنه "سيكرس هدف إسرائيل بفصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو الأمر الذي لا يصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته"، بحسب قوله.
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وقال الصفدي:

"حماس" فكرة، والفكرة لا تنتهي، من يريد وضعا مغايرًا عليه أن يلبي حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني، وبالسلام الشامل.

ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
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