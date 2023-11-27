https://sputnikarabic.ae/20231127/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083511665.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T04:32+0000
2023-11-27T04:32+0000
2023-11-27T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون.