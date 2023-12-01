https://sputnikarabic.ae/20231201/مدير-إعلام-معبر-رفح-الفلسطيني-لـسبوتنيك-توقف-إدخال-المساعدات-لغزة-بسبب-استئناف-القصف-1083668669.html

مدير إعلام معبر رفح الفلسطيني لـ"سبوتنيك": توقف إدخال المساعدات لغزة بسبب استئناف القصف

مدير إعلام معبر رفح الفلسطيني لـ"سبوتنيك": توقف إدخال المساعدات لغزة بسبب استئناف القصف

كشف، وائل أبو حسن، مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، عن توقف دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T16:17+0000

2023-12-01T16:17+0000

2023-12-01T16:17+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن توقف إدخال المساعدات الغذائية والدوائية ومواد الإغاثة يأتي بعد استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع، في أعقاب انتهاء الهدنة.وأكد أن المعبر يستقبل فقط حالات الجرحى والمصابين من قطاع غزة، لنقلها إلى المستشفيات المصرية في العريش، مشيرًا إلى توقف نقل الأجانب ومزدوجي الجنسية من القطاع اليوم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.ذكر المجلس الوزاري الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الجمعة، أن الحرب على القطاع مستمرة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن "كابينيت الحرب" على غزة، أن الحرب مستمرة على القطاع حتى تهيئة الظروف لإدارة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بارتفاع عدد الضحايا بعد تجدد القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا.يأتي هذا في الوقت الذي استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بوساطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.سبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو صباح الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة، قوله إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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