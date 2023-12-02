https://sputnikarabic.ae/20231202/مع-دخول-الشتاء-توقعات-بارتفاع-أسعار-النفط-مجددا--1083707235.html

مع دخول الشتاء.. توقعات بارتفاع أسعار النفط مجددا ‏

مع دخول الشتاء.. توقعات بارتفاع أسعار النفط مجددا ‏

في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات يوم الجمعة الماضي عند ‏التسوية، عقب أسبوع تداول متقلب، يتوقع خبراء عودة الأسعار ‏لمستواها في الربع الأول من... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T19:12+0000

2023-12-02T19:12+0000

2023-12-03T13:16+0000

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 1.98 دولار أو 2.45% إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، في أول يوم تكون فيه عقود فبراير/ شباط عقود أقرب شهر استحقاق.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89دولار أو 2.49% إلى 74.07 دولار.يقول خبيران لـ"سبوتنيك"، إن العام المقبل 2024 قد يشهد عودة الأسعار أعلى من 90 دولارا للبرميل الخام، وأن زيادة الطلب في الشتاء قد تدفع نحو ارتفاع أكبر.في الإطار، قال مستشار الطاقة والنفط الليبي، الدكتور عبد الجليل معيوف، إن "السوق العالمية بشأن أسعار النفط الخام غير واضحة خلال الفترة الحالية".ولفت إلى أن "مستوى الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، يرتبط بعدد من المؤشرات الأخرى منها، زيادة الطلب الصيني على الخام، وكذلك الطلب الهندي، بالإضافة لحجم المخزون الأمريكي".في الإطار، قال أستاذ الاقتصاد الجزائري، الدكتور أحمد طرطار، إن "تراجع أسعار النفط خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مرده إلى وجود مخزونات كبيرة لدى الدول المستهلكة، واستقرار التدفق".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "انخفاض الأسعار إلى نحو 83 دولارا للبرميل الواحد، دفع نحو استهداف "أوبك+" الوصول إلى تخفيض بقدر 1.5 مليون برميل يوميا، للوصول إلى استقرار السعر عند 90 أو 94 دولارا للبرميل الواحد".ويرى أن "منظمة "أوبك+"، قد تدفع نحو تخفيض يصل إلى نحو 2 مليون برميل يوميا".وسجلت الأسعار خسائر أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعد أن انخفض خام "برنت" خلال الأسبوع بنحو 2.1%، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9%.واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+"، يوم الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/تقارير-أوبك-تتفق-مبدئيا-على-خفض-إنتاج-النفط-بأكثر-من-مليون-برميل-يوميا-1083622451.html

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