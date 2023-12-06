https://sputnikarabic.ae/20231206/الموقف-اللبناني-من-غزة-مع-تصاعد-وتيرة-الحرب-والجدل-حول-تشكيل-طلائع-طوفان-الأقصى-في-لبنان-1083814086.html

الموقف اللبناني من غزة مع تصاعد وتيرة الحرب والجدل حول تشكيل "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان

الموقف اللبناني من غزة مع تصاعد وتيرة الحرب والجدل حول تشكيل "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان

تسعى حركة حماس التي تقود المقاومة في غزة لجذب المزيد من الدعم حول الوطن العربي، واستغلال التأييد الشعبي العربي لها في الحرب مع إسرائيل لنصرة القضية الفلسطينية. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T15:09+0000

2023-12-06T15:09+0000

2023-12-06T15:09+0000

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الموقف اللبناني من غزة مع تصاعد وتيرة الحرب والجدل حول تشكيل "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان الموقف اللبناني من غزة مع تصاعد وتيرة الحرب والجدل حول تشكيل "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان

ومع استمرار الحرب حاولت الحركة استثمار الحالة الشعبية الداعمة لها في غزة، والتي تشيد يوميا بما تحققه المقاومة، ما دعا قيادات الحركة في لبنان إلى إنشاء مجموعة باسم "طلائع طوفان الأقصى"، التي أعلنت تأسيسها للمشاركة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، انطلاقا من جنوب لبنان، في خطوة تأمل من ورائها فتح جبهة جديدة تساعدها في تخفيف الضغط على مسلحيها في قطاع غزة.يأتي هذا في ظل استمرار الحرب على غزة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ومحاولة الوسطاء تجديد جلسات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وتوتر الميدان في كافة المناطق داخل قطاع غزة خاصة خان يونس، وسقوط مزيد من المدنيين في استهداف المناطق السكنية، وعمليات النزوح الكبيرة نحو رفح جنوبا، إضافة إلى تهديدات إسرائيل بإغراق أنفاق حركة حماس.لبنان الذي يشهد صراعا سياسيا حادا منذ سنوات أدت الى تراجعه اقتصاديا وسياسيا لم يبخل بتقديم كل الدعم للفلسطينيين في غزة من خلال ما يقوم به حزب الله يوميا في استمرار الجبهة المفتوحة جنوب لبنان.عدوان الإسرائيلي وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤليته، لكن للأسف هناك الفيتو الأمريكي والموقف المنحاز للاحتلال والغطاء السياسي القانوني الإعلامي لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية والتي تظهر كشريك أساسي لإسرائيل في الحرب على غزة.لبنان الذي يشهد صراعا سياسيا حادا منذ سنوات أدت الى تراجعه اقتصاديا وسياسيا لم يبخل بتقديم كل الدعم للفلسطينيين في غزة من خلال ما يقوم به "حزب الله" يوميا في استمرار الجبهة المفتوحة جنوبي لبنان.الحزب ينشر يوميا مقاطع فيديو لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.وأضاف أن ما تقوم به المقاومة هو حالة استثنائية في مجابهة العدوان الهمجي البربري على غزة.. ومنذ اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى وفي الثامن من أكتوبر انطلقت عمليات المقاومة في لبنان التي يتزعمها حزب الله بطبيعة الحال وقامت بعديد من عمليات المقاومة واستطاعت أن تشغل العدو على امتداد جبهة بطول 105 كم وبعمق 7 كم ولها الكثير من الكلفة ومن الجهد العسكري ومن الجهد الأمني بالتأكيد، وكانت لها الكلفة الباهظة على مستوى النزوح لكن حزب الله بذلك استطاع أن يخفف كثيرا من معاناة الأهل في غزة.وحسن نصر الله، الأمين العام للحزب، كان قد أكد أن قرار عملية طوفان الأقصى كان قرارا فلسطينيا 100 في المئة، وأثنى على "حماس" و"الجهاد".وذكر أن إسرائيل محكومة بعصابة مقامرة تغامر بمستقبلها ومستقبل الوجود الأمريكي والأطلسي، فقالت عن الحرب إنها حرب وجودية وأكدوا شرعية تلك الحرب وأنهم إذا لم ينتصروا فيها فلا وجود لهم في المنطقة بعدها والترجمة العربية لذلك أننا الآن في زمن تحرير فلسطين الفعلي فلا فرصة مطلقا لإسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب حتى لو ارتكبت أفظع المجازر.

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