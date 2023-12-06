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https://sputnikarabic.ae/20231206/قدرات-خارقة-لراجمة-الصواريخ-المصرية-رعد---200-فيديو-وصور-1083821210.html
قدرات خارقة لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"... فيديو وصور
قدرات خارقة لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"... فيديو وصور
كشفت مصر عن العديد من الأسلحة خلال المعرض العالمي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي تستضيفه القاهرة على مدى 4 أيام. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T20:14+0000
2023-12-06T20:14+0000
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وتمثل راجمة الصواريخ "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك" داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية في "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.المواصفات الفنية لـ"رعد - 200":سنة الصنع: 2023.الوزن دون صواريخ: 16.6 طن.الوزن بالصواريخ: 18.5 طن.نوع الصواريخ: غراد / صقر.عيار الصواريخ: 122 ملم.طول الصاروخ: 2.87 متر.عدد صواريخ منصة الإطلاق: 30 صاروخا.الوزن الكلي لـ30 صاروخا: 1.9 طن.طول المركبة: 6.5 متر.عرض المركبة: 2.85 متر.ارتفاع المركبة: 3.1 متر.عدد أنابيب الإطلاق: 30 أنبوبا (3 صفوف أفقية * 10 صفوف رأسية).مدى الصواريخ: يصل إلى 45 كلم.زاوية الإطلاق العمودي: 55 درجة.زاوية الإطلاق الأفقي: 60 درجة إلى اليمين و100 درجة إلى اليسار.معدل إطلاق الصواريخ: يمكنها إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية بمعدل صاروخين في الثانية.وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231205/سبوتنيك-ترصد-قدرات-ناقلة-الجند-المصرية-سينا---200-صور-1083785618.html
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إيديكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري, العالم العربي
إيديكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري, العالم العربي

قدرات خارقة لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"... فيديو وصور

20:14 GMT 06.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023
فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
كشفت مصر عن العديد من الأسلحة خلال المعرض العالمي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي تستضيفه القاهرة على مدى 4 أيام.
وتمثل راجمة الصواريخ "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "سبوتنيك" داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية في "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.
ناقلة الجند المصرية سينا - 200 - إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
"سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور
أمس, 19:44 GMT
وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.
المواصفات الفنية لـ"رعد - 200":
سنة الصنع: 2023.
الوزن دون صواريخ: 16.6 طن.
الوزن بالصواريخ: 18.5 طن.
نوع الصواريخ: غراد / صقر.
عيار الصواريخ: 122 ملم.
طول الصاروخ: 2.87 متر.
عدد صواريخ منصة الإطلاق: 30 صاروخا.
الوزن الكلي لـ30 صاروخا: 1.9 طن.
طول المركبة: 6.5 متر.
عرض المركبة: 2.85 متر.
ارتفاع المركبة: 3.1 متر.
عدد أنابيب الإطلاق: 30 أنبوبا (3 صفوف أفقية * 10 صفوف رأسية).
مدى الصواريخ: يصل إلى 45 كلم.
زاوية الإطلاق العمودي: 55 درجة.
زاوية الإطلاق الأفقي: 60 درجة إلى اليمين و100 درجة إلى اليسار.
معدل إطلاق الصواريخ: يمكنها إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية بمعدل صاروخين في الثانية.
وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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