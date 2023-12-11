https://sputnikarabic.ae/20231211/سبوتنيك-تتجول-في-لجان-الانتخابات-الرئاسية-المصرية-وتستطلع-آراء-المواطنين-1083991824.html

"سبوتنيك" تتجول في لجان الانتخابات الرئاسية المصرية وتستطلع آراء المواطنين

"سبوتنيك" تتجول في لجان الانتخابات الرئاسية المصرية وتستطلع آراء المواطنين

أجرت "سبوتنيك" جولة في عدد من اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة، للاطلاع على سير عملية الانتخابات الرئاسية المصرية. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T18:05+0000

2023-12-11T18:05+0000

2023-12-11T18:05+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0b/1083987834_0:295:1280:1015_1920x0_80_0_0_5d005748e662438a2e772e66995e3f20.jpg

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فتحت اللجان أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.وتجولت عدسة "سبوتنيك" في لجان في مدن المطرية والبساتين وبولاق والمرج ومدينة الرحاب.واستطلعت آراء عدد من المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، والذين أشادوا بعملية التنظيم والإقبال الشديد، ومساعدة الموظفين والمتطوعين لهم وتسهيل عمليات الانتخاب.وعي جماهيريقال المواطن حسن حسان، إن العملية الانتخابية في اليوم الثاني، تسير بوتيرة ممتازة، ويؤكد الإقبال على وجود وعي سياسي كبير لدى المواطنين بشأن أهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الظروف الصعبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، دفعت المواطنين للنزول من أجل الاختيار الصحيح لمن يمثلهم، لمواجهة هذه التحديات.وقال إن الإقبال شديد ويزداد كل ساعة، ولم يقلّ في اليوم الثاني على غير العادة في الانتخابات الماضية، مؤكدًا أن الناس يختارون من يمثلهم بمحض إرادتهم ودون ضغوط أو دفع من أحد لاختيار مرشح بعينه.تنظيم جيدمن جانبها، أشادت مريم أبو النجا، إحدى المواطنات المصريات، بالتنظيم الجيد لانتخابات الرئاسة هذا العام.وقالت لـ"سبوتنيك"، إن الإقبال الكبير يؤكد شعور المواطنين بدورهم المهم والإيجابي في ضرورة المشاركة بالانتخابات واختيار الرئيس.وتابعت: "نحاول أن نكون مواطنين صالحين، ونقوم بواجبنا تجاه بلدنا، لأن الصوت أمانة".تطوع طلابيومن ناحية التنظيم، قال عبد الله أحمد، طالب في كلية هندسة العاشر، إن الطلاب شاركوا في عمليات التنظيم بالانتخابات الرئاسية الحالية، لمساعدة الدولة والوقوف بجانب الوطن.وأكد لـ"سبوتنيك"، أنهم أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، وبعدها انطلقوا في عملية التطوع التنظيمي، حيث يقع على عاتقهم إرشاد المواطنين لمعرفة لجان اقتراعهم، ومساعدة المسنين والمرضى في الدخول.وأشاد بعملية التنسيق والمشاركة من الجميع من أجل إنجاح ماراثون الانتخابات وظهوره بشكل مميز ويليق بجمهورية مصر العربية، بدءًا من رؤساء اللجان والشرطة والمتطوعين.وأوضح أن هناك إقبالاً كبيرًا من المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في اليوم الأول والثاني.وتُجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الثاني، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html

https://sputnikarabic.ae/20231211/سبوتنيك-ترصد-الانتخابات-الرئاسية-المصرية-بمدينة-المطرية-في-القاهرة-صور-وفيديو-1083988615.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي