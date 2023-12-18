https://sputnikarabic.ae/20231218/مصر-تتابع-تقارير-عالمية-بشأن-متحور-جديد-لكورونا-يصيب-الحاصلين-على-التطعيمات-1084232089.html
مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات
مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات
أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بمتحور جديد لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، حذرت منه "منظمة الصحة العالمية" مؤخرًا. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
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وذكر المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان رسمي، إنها "تتابع التقارير الواردة من المنظمة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".وتابع أنه "طبقا للتقرير الصادر عن "منظمة الصحة العالمية"، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.JN"، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد".وواصل عبد الغفار: "يُعتقد أن المتحور "1.JN" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد".ولفت في البيان إلى أن "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور".وأشار إلى أن "المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة".ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيانه، "التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية"، كإجراءات وقائية من متحور فيروس "كورونا" الجديد.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/الصحة-المصرية-80--من-مصابي-متحور-كورونا-الجديد-لا-يحتاجون-أي-أدوية-1080703535.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/وزارة-الصحة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-متحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080024533.html
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مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات
أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بمتحور جديد لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، حذرت منه "منظمة الصحة العالمية" مؤخرًا.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان رسمي، إنها "تتابع التقارير الواردة من المنظمة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".
وتابع أنه "طبقا للتقرير الصادر عن "منظمة الصحة العالمية
"، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.JN"، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد".
وواصل عبد الغفار: "يُعتقد أن المتحور "1.JN" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد".
ولفت في البيان إلى أن "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور".
وأشار إلى أن "المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة".
ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيانه، "التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية"، كإجراءات وقائية من متحور فيروس "كورونا" الجديد.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية
رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.
كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا
" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.