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مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات
مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات
أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بمتحور جديد ‏لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، حذرت منه "منظمة الصحة العالمية" مؤخرًا.‏ 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T10:09+0000
2023-12-18T10:09+0000
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وذكر المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان رسمي، إنها "تتابع التقارير الواردة من المنظمة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".وتابع أنه "طبقا للتقرير الصادر عن "منظمة الصحة العالمية"، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.JN"، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد".وواصل عبد الغفار: "يُعتقد أن المتحور "1.JN" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد".ولفت في البيان إلى أن "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور".وأشار إلى أن "المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة".ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيانه، "التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية"، كإجراءات وقائية من متحور فيروس "كورونا" الجديد.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.
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مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات

10:09 GMT 18.12.2023
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بمتحور جديد ‏لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، حذرت منه "منظمة الصحة العالمية" مؤخرًا.‏
وذكر المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان رسمي، إنها "تتابع التقارير الواردة من المنظمة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".
وتابع أنه "طبقا للتقرير الصادر عن "منظمة الصحة العالمية"، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.JN"، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد".
وواصل عبد الغفار: "يُعتقد أن المتحور "1.JN" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد".
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ولفت في البيان إلى أن "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور".
وأشار إلى أن "المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة".
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ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيانه، "التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية"، كإجراءات وقائية من متحور فيروس "كورونا" الجديد.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.
كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.
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