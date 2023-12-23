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الدفاع التركية تعلن تحييد 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن تحييد 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تمكن القوات التركية من تحييد خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب (YPG)، كانوا يستعدون لهجوم مسلح... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T13:23+0000
2023-12-23T13:24+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الدفاع التركية في بيانها: "تم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة درع الفرات، من قبل قواتنا الخاصة".يشار إلى أن الإعلان التركي عن تحييد الخمسة مسلحين يأتي في أعقاب قتل ستة جنود أتراك، يوم الجمعة الماضي، في شمال العراق، نتيجة هجوم مسلح شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني.يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا، وكانت عملية درع الفرات واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة في شمال سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا

13:23 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 13:24 GMT 23.12.2023)
© Sputnik . Nazek Mohammedخنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي
خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تمكن القوات التركية من تحييد خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب (YPG)، كانوا يستعدون لهجوم مسلح على مواقع الجيش التركي شمالي سوريا.
سبوتنيك. وأوضحت الدفاع التركية في بيانها: "تم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة درع الفرات، من قبل قواتنا الخاصة".
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وتابع البيان: "أينما كانوا، ستستمر معركتنا ضد منظمة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الإرهابية، حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

يشار إلى أن الإعلان التركي عن تحييد الخمسة مسلحين يأتي في أعقاب قتل ستة جنود أتراك، يوم الجمعة الماضي، في شمال العراق، نتيجة هجوم مسلح شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني.
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يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.
وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا، وكانت عملية درع الفرات واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة في شمال سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
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