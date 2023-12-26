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https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-الايرانية-الرد-على-اغتيال-إسرائيل-لأحد-مستشاري-الحرس-الثوري-سيكون-فعالا-ومؤثرا-1084464317.html
الدفاع الايرانية: الرد على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاري الحرس الثوري سيكون "فعالا ومؤثرا"
الدفاع الايرانية: الرد على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاري الحرس الثوري سيكون "فعالا ومؤثرا"
اعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي، انتهاك واضح لسيادة سوريا، ويأتي في إطار زعزعة أمن... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T07:46+0000
2023-12-26T07:46+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن "هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن"، مؤكدا أن إيران "سترد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين لكنه سيكون ردا قاطعاً وفعالاً ومؤثرا وذكيا".وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، أمس الاثنين، إن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني".وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن "الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي"، مشيرا إلى أن موسوي، كان رفيق درب قاسم سليماني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء الاثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق. وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
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https://sputnikarabic.ae/20231225/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بدفع-ثمن-جريمة-اغتيال-أحد-مستشاريه-العسكريين-في-سوريا-1084452617.html
https://sputnikarabic.ae/20231225/مسؤول-إسرائيلي-الجيش-يستعد-لرد-إيراني-من-الشمال-بعد-مقتل-قيادي-بالحرس-الثوري-في-سوريا-1084455956.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الدفاع الايرانية: الرد على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاري الحرس الثوري سيكون "فعالا ومؤثرا"

07:46 GMT 26.12.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVANDإطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVAND
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اعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي، انتهاك واضح لسيادة سوريا، ويأتي في إطار زعزعة أمن المنطقة".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن "هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن"، مؤكدا أن إيران "سترد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين لكنه سيكون ردا قاطعاً وفعالاً ومؤثرا وذكيا".
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، أمس الاثنين، إن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني".
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06:27 GMT
وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن "الكيان الصهيوني سيدفع حتمًا ثمن جريمته بحق العميد السيد رضي موسوي"، مشيرا إلى أن موسوي، كان رفيق درب قاسم سليماني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد مساء الاثنين، مقتل "رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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أمس, 16:26 GMT
وأفادت الوكالة الإيرانية، في وقت سابق، بأن مستشارًا للحرس الثوري الإسلامي قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.
وقالت الوكالة: "خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوبي دمشق. وأضاف، أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.
في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".
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أمس, 17:38 GMT
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".
يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
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