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https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-سو-57-مقاتلة-جيل-خامس-بقدرات-خارقة-1084521168.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من "سو-57".. مقاتلة جيل خامس بقدرات خارقة
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من "سو-57".. مقاتلة جيل خامس بقدرات خارقة
تنتمي "سو-57" للجيل الـ5 من المقاتلات الحربية، وهي طائرة شبحية متعددة المهام أثارت الرعب في نفوس الغرب، ووصفها الإعلام الأمريكي بأخطر طائرة حربية تملكها روسيا،... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T10:27+0000
2023-12-28T10:27+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وتعد "سو-57" مقاتلة وقاذفة من طراز فريد لا مثيل لها في العالم، وتستخدم مدارج قصير للإقلاع والهبوط، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تحلق بسرعات خارقة ويمكنها تعقب عشرات الأهداف في ذات الوقت.وتستطيع "سو-57" توجيه صواريخها بدقة فائقة لتدمر أهدافها في البر والبحر والجو، كما تمتلك أنظمة تشويش ليزرية وأنظمة دفاعية متطورة توفر لها حماية فائقة تحول دون استهدافها بصواريخ معادية.ويمكن لـ"سو-57" تنفيذ مهامها الجوية على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية وهي مزودة بتقنيات خاصة لمشاركة بيانات القتال مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية الأخرى في نفس الوقت.وتستطيع "سو-57" المناورة بكفاءة عالية ويمكنها تغيير تكتيكات القتال أيا كانت ظروف المعركة لأنها تجمع بين السرعة الخارقة والأسلحة الدقيقة والقدرات الشبحية، التي تمنحها القدرة على مباغتة أي نوع من الدفاعات الجوية وتدميره في البر والبحر والجو.وأعلن المكتب الإعلامي لمجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية، ستتسلم دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57"، بحلول نهاية العام الحالي.وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57"، في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة، بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من "سو-57".. مقاتلة جيل خامس بقدرات خارقة

10:27 GMT 28.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© Sputnik
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تنتمي "سو-57" للجيل الـ5 من المقاتلات الحربية، وهي طائرة شبحية متعددة المهام أثارت الرعب في نفوس الغرب، ووصفها الإعلام الأمريكي بأخطر طائرة حربية تملكها روسيا، محذرا مما وصفه بـ"قوتها الاستثنائية".
وتعد "سو-57" مقاتلة وقاذفة من طراز فريد لا مثيل لها في العالم، وتستخدم مدارج قصير للإقلاع والهبوط، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تحلق بسرعات خارقة ويمكنها تعقب عشرات الأهداف في ذات الوقت.
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وتستطيع "سو-57" توجيه صواريخها بدقة فائقة لتدمر أهدافها في البر والبحر والجو، كما تمتلك أنظمة تشويش ليزرية وأنظمة دفاعية متطورة توفر لها حماية فائقة تحول دون استهدافها بصواريخ معادية.
ويمكن لـ"سو-57" تنفيذ مهامها الجوية على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية وهي مزودة بتقنيات خاصة لمشاركة بيانات القتال مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية الأخرى في نفس الوقت.
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وتستطيع "سو-57" المناورة بكفاءة عالية ويمكنها تغيير تكتيكات القتال أيا كانت ظروف المعركة لأنها تجمع بين السرعة الخارقة والأسلحة الدقيقة والقدرات الشبحية، التي تمنحها القدرة على مباغتة أي نوع من الدفاعات الجوية وتدميره في البر والبحر والجو.
وأعلن المكتب الإعلامي لمجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية، ستتسلم دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57"، بحلول نهاية العام الحالي.
وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57"، في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة، بحلول عام 2027.
© Sputnikالمقاتلة الروسية "سو-57"
المقاتلة الروسية سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
المقاتلة الروسية "سو-57"
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