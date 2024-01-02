https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-صواريخ-تدك-القاعدة-الأمريكية-مجددا-في-مدينة-الشدادي-شرقي-سوريا--عاجل-1084656392.html
مراسل "سبوتنيك": صواريخ تدك القاعدة الأمريكية مجددا في مدينة الشدادي شرقي سوريا- عاجل
مراسل "سبوتنيك": صواريخ تدك القاعدة الأمريكية مجددا في مدينة الشدادي شرقي سوريا- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارات جديدة هزت محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T19:16+0000
2024-01-02T19:16+0000
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القواعد الأمريكية
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وأوضح مراسلنا في محافظة الحسكة أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية مع عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية، للمرة الثانية على التوالي.وأكد المراسل بأن القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق لطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة.وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنت في بيانات متتالية الهجمات الخمسة التي تعرضت لها القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وجاء في البيانات أنه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قواعد الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر مرة واحدة وقاعدة الشدادي مرة واحدة و قاعدة المالكية مرة واحدة وقاعدة الرميلان مرتين، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا.وحسبما ورد عن مراسل "سبوتنيك": "هزت انفجارات محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني.وأضاف المراسل في محافظة الحسكة "أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية".
https://sputnikarabic.ae/20240102/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-أمريكا-قد-توجه-ضربات-محدودة-لـأنصار-الله-ولن-توسع-نطاق-الحرب-1084655317.html
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القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": صواريخ تدك القاعدة الأمريكية مجددا في مدينة الشدادي شرقي سوريا- عاجل
19:16 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 19:25 GMT 02.01.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارات جديدة هزت محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية على التوالي، ليرتفع عدد الهجمات التي تعرضت القواعد الأمريكية شرقي سوريا خلال اليوم إلى 6 هجمات.
وأوضح مراسلنا في محافظة الحسكة أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية مع عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية، للمرة الثانية على التوالي.
وأكد المراسل بأن القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق لطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة.
كما سمعت أصوات المضادات الجوية الأمريكية في سماء مدينة الشدادي بشكل واضح، مع معلومات عن سقوط طائرة مسيرة واحدة من الطائرات المهاجمة.
وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنت في بيانات متتالية الهجمات الخمسة التي تعرضت لها القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وجاء في البيانات أنه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قواعد الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر
مرة واحدة وقاعدة الشدادي مرة واحدة و قاعدة المالكية مرة واحدة وقاعدة الرميلان مرتين، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.
وحسبما ورد عن مراسل "سبوتنيك": "هزت انفجارات محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني.
وأضاف المراسل في محافظة الحسكة "أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية".