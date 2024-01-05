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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/القوات-الروسية-تدمر-6-مسيرات-أوكرانية-في-منطقة-كريمينايا-بجمهورية-لوغانسك-الشعبية-1084715755.html
القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية
أعلن الضابط في المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة قوات "المركز" دمرت 6 مسيرات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T02:22+0000
2024-01-05T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال شاروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات أوكرانية بدون طيار في بلدة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية".كما أشار شاروف إلى انه خلال الـ 24 ساعة الماضية على محور كراسني ليمان في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، استهدفت قوات "المركز" تجمعات للأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتيل وجريح، و3 مركبات مدرعة وسيارتين.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وواحدة-فوق-كوبان-1084714976.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية

02:22 GMT 05.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن الضابط في المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة قوات "المركز" دمرت 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال شاروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات أوكرانية بدون طيار في بلدة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
أمس, 22:29 GMT
كما أشار شاروف إلى انه خلال الـ 24 ساعة الماضية على محور كراسني ليمان في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، استهدفت قوات "المركز" تجمعات للأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتيل وجريح، و3 مركبات مدرعة وسيارتين.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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