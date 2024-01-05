https://sputnikarabic.ae/20240105/القوات-الروسية-تدمر-6-مسيرات-أوكرانية-في-منطقة-كريمينايا-بجمهورية-لوغانسك-الشعبية-1084715755.html
القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية
أعلن الضابط في المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة قوات "المركز" دمرت 6 مسيرات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T02:22+0000
2024-01-05T02:22+0000
2024-01-05T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال شاروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات أوكرانية بدون طيار في بلدة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية".كما أشار شاروف إلى انه خلال الـ 24 ساعة الماضية على محور كراسني ليمان في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، استهدفت قوات "المركز" تجمعات للأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتيل وجريح، و3 مركبات مدرعة وسيارتين.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وواحدة-فوق-كوبان-1084714976.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية
أعلن الضابط في المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ليونيد شاروف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة قوات "المركز" دمرت 6 مسيرات أوكرانية في منطقة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال شاروف في حديث لوكالة "سبوتنيك
": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست طائرات أوكرانية بدون طيار في بلدة كريمينّايا بجمهورية لوغانسك الشعبية".
كما أشار شاروف إلى انه خلال الـ 24 ساعة الماضية على محور كراسني ليمان في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، استهدفت قوات "المركز" تجمعات للأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتيل وجريح، و3 مركبات مدرعة وسيارتين.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.