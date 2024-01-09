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https://sputnikarabic.ae/20240109/سياسة-نقدية-عالمية-جديدة-في-طور-التشكل-1084826997.html
سياسة نقدية عالمية جديدة في طور التشكل
سياسة نقدية عالمية جديدة في طور التشكل
أعلنت إيران أن طهران وموسكو لم تعودا بحاجة بعد إلى نظام "سويفت" في المعاملات التجارية بينهما، بعد اعتماد العملة المحلية في التبادلات التجارية بين البلدين. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T14:51+0000
2024-01-09T15:25+0000
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سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، أكد على ربط شبكة المراسلة بين روسيا وإيران، مما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا.من جهته، أشار وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ألكسندروفيتش سلينيف، إلى أنه يتم تنفيذ حجم كبير من التجارة بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن أداء البنوك المركزية آخذ في التحسن.يأتي هذا في وقت تسعى فيه دول عدة إلى إنهاء تحكم الدولار في اقتصادها وتعاملاتها التجارية، وبناء شراكة اقتصادية ومالية لا تؤثر سلبا على العملات الوطنية.وذكر أن روسيا انتهجت نفس المسار لمواجهة العقوبات الغربية، وزاد التبادل التجاري والبنكي بين طهران وموسكو من خلال نظامي البلدين للتحويل المالي، مشيرا إلى وجود نظام بين الصين وروسيا بديل عن "سويفت".وأوضح أن كثيرا من الدول تتعامل بالعملات المحلية، ووضعت اتفاقيات لتطبيق هذا النوع من التبادلات، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وروسيا والسعودية والصين، حتى الدول الحلفاء لأمريكا.وذكر أن "بريكس جعل هناك آفاق ومخرج لعملة جديدة أو يكون التعامل بالعملات الوطنية هو الأساس، في ظل المتغيرات الدولية من تأسيس نظم جديدة للتحول المالي وخلق وتشكيل عملات جديدة بين تكتلات متعددة".وأوضح أن الإمكانيات المتواجدة في الدول النامية لا بد أن تقوم على خدمة الشعوب ولكن السياسات الاقتصادية تمنع من ذلك.وبيّن أن التبادل الاقتصادي بين الدول حاليا، مبني على العملات المحلية وتمكنت بعض الدول من تستفيد من هذه الإمكانيات.
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مساحة حرة, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
مساحة حرة, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио

سياسة نقدية عالمية جديدة في طور التشكل

14:51 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 15:25 GMT 09.01.2024)
راديو
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
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أعلنت إيران أن طهران وموسكو لم تعودا بحاجة بعد إلى نظام "سويفت" في المعاملات التجارية بينهما، بعد اعتماد العملة المحلية في التبادلات التجارية بين البلدين.
نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، أكد على ربط شبكة المراسلة بين روسيا وإيران، مما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا.
من جهته، أشار وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ألكسندروفيتش سلينيف، إلى أنه يتم تنفيذ حجم كبير من التجارة بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن أداء البنوك المركزية آخذ في التحسن.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه دول عدة إلى إنهاء تحكم الدولار في اقتصادها وتعاملاتها التجارية، وبناء شراكة اقتصادية ومالية لا تؤثر سلبا على العملات الوطنية.

حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، علي حمود، إن إيران حاولت الالتفاف على العقوبات من خلال خلق نظام من التحويل مختلف عن الدول الأخرى.

وذكر أن روسيا انتهجت نفس المسار لمواجهة العقوبات الغربية، وزاد التبادل التجاري والبنكي بين طهران وموسكو من خلال نظامي البلدين للتحويل المالي، مشيرا إلى وجود نظام بين الصين وروسيا بديل عن "سويفت".
وأوضح أن كثيرا من الدول تتعامل بالعملات المحلية، ووضعت اتفاقيات لتطبيق هذا النوع من التبادلات، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وروسيا والسعودية والصين، حتى الدول الحلفاء لأمريكا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إنه أصبح مطلوبا الآن تغيير النظام المالي العالمي والنقدي، الذي يعتمد على الدولار وتتحكم فيه الولايات المتحدة، بعد الحرب التي شنها على كثير من الدول.
وذكر أن "بريكس جعل هناك آفاق ومخرج لعملة جديدة أو يكون التعامل بالعملات الوطنية هو الأساس، في ظل المتغيرات الدولية من تأسيس نظم جديدة للتحول المالي وخلق وتشكيل عملات جديدة بين تكتلات متعددة".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن ما قامت به الولايات المتحدة من طبع لعملتها والسيطرة على الاقتصاد العالمي يجعل الدولار عملة مزيفة.
وأوضح أن الإمكانيات المتواجدة في الدول النامية لا بد أن تقوم على خدمة الشعوب ولكن السياسات الاقتصادية تمنع من ذلك.
وبيّن أن التبادل الاقتصادي بين الدول حاليا، مبني على العملات المحلية وتمكنت بعض الدول من تستفيد من هذه الإمكانيات.
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