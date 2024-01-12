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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T01:24+0000
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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن

01:24 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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