https://sputnikarabic.ae/20240112/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-طارئة-في-مجلس-الأمن-على-خلفية-الضربات-التي-شنتها-واشنطن-وحلفائها-على-اليمن-1084902577.html
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T01:24+0000
2024-01-12T01:24+0000
2024-01-12T01:24+0000
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2024
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سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفائها على اليمن
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
© AFP 2023 / ED JONES
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