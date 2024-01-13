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https://sputnikarabic.ae/20240113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-في-الحرب-على-غزة-1084955804.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب على غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T16:42+0000
2024-01-13T16:42+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قتل الضابط دان فايدنباوم (24 عاما) برتبة رائد، ومن بلدة رعنانا، ضابط في لواء يفتاح، وقتل خلال المعارك في قلب غزة.وفي سياق متصل، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن هناك مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمد و800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش.وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".وأشار إلى أن "هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مصدر-مصري-مسؤول-ينفي-وجود-تنسيق-مع-إسرائيل-بشأن-تدابير-أمنية-جديدة-على-محور-فيلادلفيا-1084952170.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/اشتباكات-عنيفة-وقصف-مدفعي-إسرائيلي-متواصل-على-مدينة-خان-يونس-في-الضفة-الغربية-1084949483.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب على غزة

16:42 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قتل الضابط دان فايدنباوم (24 عاما) برتبة رائد، ومن بلدة رعنانا، ضابط في لواء يفتاح، وقتل خلال المعارك في قلب غزة.
وفي سياق متصل، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن هناك مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمد و800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
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وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".
وأشار إلى أن "هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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