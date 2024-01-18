https://sputnikarabic.ae/20240118/إيران-تستنكر-تصنيف-واشنطن-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-وتعتبره-عملا-استفزازيا-1085131588.html

إيران تستنكر تصنيف واشنطن "أنصار الله" منظمة إرهابية وتعتبره "عملا استفزازيا"

إيران تستنكر تصنيف واشنطن "أنصار الله" منظمة إرهابية وتعتبره "عملا استفزازيا"

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، على قائمة المنظمات الإرهابية". 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T10:42+0000

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واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، هذا العمل بـ"الاستفزازي"، مؤكدة أن "دعم الولايات المتحدة غير المحدود للنظام الصهيوني أهم سبب لعدم استقرار المنطقة ويجب عليها التوقف عن ذلك".وشددت على ضرورة "محاسبة الحكومة الأمريكية أمام العالم باعتبارها داعمة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني الإرهابي"، مؤكدة أن "واشنطن غير مستعدة لتصحيح سياساتها الخاطئة والمدمرة ولا تزال جزءا من مشاكل وعدم استقرار المنطقة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

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https://sputnikarabic.ae/20240117/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينة-أمريكية-في-خليج-عدن-1085122286.html

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